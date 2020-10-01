Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків
Президент Володимир Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків.
Джерело: Зеленський під час візиту на Рівненщину
Пряма мова: "Я би з обстрілами не об'єднував питання пожеж. Зареєстроване кримінальне провадження через ці пожежі. Це не перші пожежі, як на жаль, відбуваються на Луганщині цього року, але ми навчилися справлятися з усіма пожежами дуже швидко, не втрачаючи людей...
Чи це була провокація, чи які були причини - я поки що не можу сказати. Повинні сказати професіонали. Повинні сказати правоохоронці".
Деталі: Зеленський також похвалив побудовану інфраструктуру. За його словами, дороги, які за останній рік поремонтували в області, дозволяють дуже швидко дібратися до місця події.
Раніше в офісі Зеленського повідомили, що взяли до уваги інформацію, що пожежі на Луганщині могли спричинити обстріли бойовиків.
До того в штабі ООС заявили, що військові ЗСУ та рятувальники ДСНС продовжують локалізувати пожежі, "спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль".
Передісторія:
- 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що за фактами масштабних пожеж на Луганщині, де полум‘ям охоплено понад 9300 га, розпочаті кримінальні провадження.
- У Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що незаконні формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виникли нові осередки пожежі.
- Станом на обід 1 жовтня відомо про 9 загиблих та 14 госпіталізованих осіб.