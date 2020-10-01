Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків

Четвер, 1 жовтня 2020, 14:57

Президент Володимир Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків.

Джерело: Зеленський під час візиту на Рівненщину

Пряма мова: "Я би з обстрілами не об'єднував питання пожеж. Зареєстроване кримінальне провадження через ці пожежі. Це не перші пожежі, як на жаль, відбуваються на Луганщині цього року, але ми навчилися справлятися з усіма пожежами дуже швидко, не втрачаючи людей...

Чи це була провокація, чи які були причини - я поки що не можу сказати. Повинні сказати професіонали. Повинні сказати правоохоронці".

Деталі: Зеленський також похвалив побудовану інфраструктуру. За його словами, дороги, які за останній рік поремонтували в області, дозволяють дуже швидко дібратися до місця події.

Раніше в офісі Зеленського повідомили, що взяли до уваги інформацію, що пожежі на Луганщині могли спричинити обстріли бойовиків. 

До того в штабі ООС заявили, що військові ЗСУ та рятувальники ДСНС продовжують локалізувати пожежі, "спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль".

Передісторія:

  • 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях. 
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що за фактами масштабних пожеж на Луганщині, де полум‘ям охоплено понад 9300 га, розпочаті кримінальні провадження.
  • У Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що незаконні формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виникли нові осередки пожежі.
  • Станом на обід 1 жовтня відомо про 9 загиблих та 14 госпіталізованих осіб.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ЗеленськийЛуганська областьпожежаДСНС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновлено від 12.37, відеоПожежа на Луганщині: детонують боєприпаси, вогонь дістався пункту пропуску з ОРЛО

оновлено, відеоКількість жертв пожеж на Луганщині збільшилась

інфографіка"Слуга народу" на місцевих виборах не приголомшує відривом від "ЄС" і "ОПЗЖ"

В Україні буде до 9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня. Прогнози ВООЗ

Антикорсуд відсторонив голову Державної судової адміністрації через змову з Вовком

4 069 нових хворих на COVID в Україні, 64 людини померли за добу

Усі новини...
Зеленський
У НАЗК вважають, що можуть карати президента, але довіряють це питання Конституційному Суду
Двох експрикордонників судитимуть за видворення Саакашвілі до Польщі в 2018 році
Через карантин Рада не зможе вчасно ухвалити закон, важливий для переговорів Зеленського та Дуди
Останні новини
15:23
"Не діліть людей на сорти": Меджліс закликав офіс Зеленського повернути 100 українців із Сирії
15:11
Приватбанк з 1 жовтня знижує низку тарифів для бізнесу
15:11
Опублікували довгі списки премії "Книга року ВВС-2020"
15:04
Найбільший ТРЦ "Respublika" Фірташа продали зі змовою - Антимонопольний комітет
14:57
Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків
14:53
Сервіс таксі Bolt почав роботу у Вінниці
14:51
ОГП поскаржився в Гаагу на окупантів, які в Криму вчать воювати дітей
14:34
фото Посадовець мерії намагався підкупити членів виборчкому на Одещині – СБУ
14:33
Гетманцев пропонує у бюджеті-2021 передбачити ще 3 мільярди на військову техніку
14:32
Баканов каже, що вийшов з іспанської фірми, просто це не внесли в реєстр – НАЗК
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!