Президент Володимир Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків.

Джерело: Зеленський під час візиту на Рівненщину

Пряма мова: "Я би з обстрілами не об'єднував питання пожеж. Зареєстроване кримінальне провадження через ці пожежі. Це не перші пожежі, як на жаль, відбуваються на Луганщині цього року, але ми навчилися справлятися з усіма пожежами дуже швидко, не втрачаючи людей...

Чи це була провокація, чи які були причини - я поки що не можу сказати. Повинні сказати професіонали. Повинні сказати правоохоронці".

Деталі: Зеленський також похвалив побудовану інфраструктуру. За його словами, дороги, які за останній рік поремонтували в області, дозволяють дуже швидко дібратися до місця події.

Раніше в офісі Зеленського повідомили, що взяли до уваги інформацію, що пожежі на Луганщині могли спричинити обстріли бойовиків.

До того в штабі ООС заявили, що військові ЗСУ та рятувальники ДСНС продовжують локалізувати пожежі, "спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль".

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