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Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків

Четвер, 1 жовтня 2020, 14:57
Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків

Президент Володимир Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків.

Джерело: Зеленський під час візиту на Рівненщину

Пряма мова: "Я би з обстрілами не об'єднував питання пожеж. Зареєстроване кримінальне провадження через ці пожежі. Це не перші пожежі, як на жаль, відбуваються на Луганщині цього року, але ми навчилися справлятися з усіма пожежами дуже швидко, не втрачаючи людей...

Чи це була провокація, чи які були причини - я поки що не можу сказати. Повинні сказати професіонали. Повинні сказати правоохоронці".

Деталі: Зеленський також похвалив побудовану інфраструктуру. За його словами, дороги, які за останній рік поремонтували в області, дозволяють дуже швидко дібратися до місця події.

Раніше в офісі Зеленського повідомили, що взяли до уваги інформацію, що пожежі на Луганщині могли спричинити обстріли бойовиків. 

До того в штабі ООС заявили, що військові ЗСУ та рятувальники ДСНС продовжують локалізувати пожежі, "спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль".

Передісторія:

  • 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях. 
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що за фактами масштабних пожеж на Луганщині, де полум‘ям охоплено понад 9300 га, розпочаті кримінальні провадження.
  • У Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що незаконні формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виникли нові осередки пожежі.
  • Станом на обід 1 жовтня відомо про 9 загиблих та 14 госпіталізованих осіб.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийЛуганська областьпожежаДСНС
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