Лікарі кажуть, що Балухові краще: відкриває очі, може рухатись
Четвер, 1 жовтня 2020, 16:01
Лікарі повідомляють про подальшу позитивну динаміку в стані постраждалого колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.
Джерело: народна депутатка "Євросолідарності" Ірина Геращенко в Facebook
Пряма мова: "Хороші новини від лікуючих лікарів В. Балуха: Пацієнт стабільний, відкриває очі, рухає руками і ногами! Динаміка позитивна! Потрібен час! Займаємось!".
Передісторія:
- 8 вересня вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха. Його знайшли на Гідропарку в Києві з важкою травмою голови.
- Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 осіб відпочивав в одному із закладів на території Гідропарку. Востаннє його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами.
- 18 вересня поліція Києва заявила про затримання підозрюваного у нападі на Балуха.
- 19 вересня суд заарештував підозрюваного на 2 місяці без права застави.
Українська правда