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Лікарі кажуть, що Балухові краще: відкриває очі, може рухатись

Четвер, 1 жовтня 2020, 16:01
Лікарі кажуть, що Балухові краще: відкриває очі, може рухатись

Лікарі повідомляють про подальшу позитивну динаміку в стані постраждалого колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.

Джерело: народна депутатка "Євросолідарності" Ірина Геращенко в Facebook

Пряма мова: "Хороші новини від лікуючих лікарів В. Балуха: Пацієнт стабільний, відкриває очі, рухає руками і ногами! Динаміка позитивна! Потрібен час! Займаємось!".

Передісторія:

Українська правда
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