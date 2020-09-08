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Побиття Балуха: правоохоронці знайшли його речі та допитують свідків

Вівторок, 8 вересня 2020, 19:24
Побиття Балуха: правоохоронці знайшли його речі та допитують свідків

Органи столичної прокуратури повідомили, що тримають на контролі розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Володимиру Балуху.

Джерело: пресслужба прокуратури міста Києва

Деталі: Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили місце, де потерпілий перебував напередодні, та осіб, з якими він спілкувався. Із вказаними свідками проводяться слідчі дії.

У прокуратурі зазначили, що знайшли сумку з речами Балуха.

Передісторія: Раніше у вівторок стало відомо, що вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.

Пізніше стало відомо, що у нього тяжка травма голови, його оперували.

"Українська правда" в Threads

Теми: БалухКиївпрокуратура
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