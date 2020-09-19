Підозрюваного в нападі на Балуха арештували без права застави

У суботу, 19 вересня, суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху.

Джерело: речниця столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook

Пряма мова: "За клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури N4 Дніпровський районий суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху. Суд не визначав альтернативи триманню під вартою".

Деталі: За словами Максимець, підозрюваним є 32-річний мешканець Київщини, безробітний. Він повністю визнає свою вину, відмовився від адвоката. Обвинувачений зазначив, що конфлікт із потерпілим "відбувся на побутовому ґрунті".

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Нагадаємо:

19 вересня стало відомо, що лікарі планують вивести колишнього політв'язня Володимира Балуха з медикаментозного сну наступного тижня.

18 вересня поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на Володимира Балуха.

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