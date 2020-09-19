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Підозрюваного в нападі на Балуха арештували без права застави

Субота, 19 вересня 2020, 14:02
Володимир Балух

У суботу, 19 вересня, суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху.

Джерело: речниця столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook

Пряма мова: "За клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури N4 Дніпровський районий суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху. Суд не визначав альтернативи триманню під вартою".

Деталі: За словами Максимець, підозрюваним є 32-річний мешканець Київщини, безробітний. Він повністю визнає свою вину, відмовився від адвоката. Обвинувачений зазначив, що конфлікт із потерпілим "відбувся на побутовому ґрунті".

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Нагадаємо:

19 вересня стало відомо, що лікарі планують вивести колишнього політв'язня Володимира Балуха з медикаментозного сну наступного тижня.

18 вересня поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на Володимира Балуха.

Передісторія:

  • 8 вересня вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.
  • Балуха знайшли побитим на Гідропарку в Києві. У нього важка травма голови.
  • Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 осіб відпочивав в одному із закладів на території "Гідропарку". Востаннє його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами.

Українська правда
Теми: Балухсудпрокуратура


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