Поліція затримала підозрюваного в нападі на Балуха
Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха в ніч на 8 вересня.
Джерело: глава МВС Арсен Аваков, управління комунікації Національної поліції, пресслужба Київської міської прокуратури
Деталі:
Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на Володимира Балуха в ніч на 8 вересня. Подробиці в найближчу годину в заяві поліції та прокуратури— Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 18, 2020
Поліція повідомляє, що Балух разом із друзями відзначали річницю звільнення з полону у ресторані "Козак". Близько півночі Володимир вийшов із закладу і попрямував до ресторану "Edem".
Там у нього виник конфлікт із невідомим. Чоловік вдарив Балуха ногою в спину, а той впав на бетонне покриття пішохідної доріжки, вдарившись при цьому головою, та втратив свідомість. Зловмисник втік, не надавши постраждалому допомогу. Вранці Балуха госпіталізували у лікарню.
18 вересня зловмисника затримали – це місцевий мешканець 1988 року народження. З’ясувалося, що він прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем в одному із ресторанів.
Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження). До суду готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За даними УП, клопотання про тримання під вартою прокурор подасть 19 вересня до Дніпровського районного суду.
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Передісторія:
- 8 вересня стало відомо, що вночі сильно побили колишнього політв'язняКремля Володимира Балуха.
- Балуха знайшли побитим на Гідропарку в Києві. У нього важка травма голови.
- Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 осіб відпочивав в одному із закладів на території "Гідропарку". Востаннє його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами.
- 11 вересня повідомлялося, що Володимира Балухалікарі ввели в стан медикаментозної коми. Досі стан пацієнта залишається стабільно важким.