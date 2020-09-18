Поліція затримала підозрюваного в нападі на Балуха

Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха в ніч на 8 вересня.

Джерело: глава МВС Арсен Аваков, управління комунікації Національної поліції, пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі:

Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на Володимира Балуха в ніч на 8 вересня. Подробиці в найближчу годину в заяві поліції та прокуратури — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 18, 2020

Поліція повідомляє, що Балух разом із друзями відзначали річницю звільнення з полону у ресторані "Козак". Близько півночі Володимир вийшов із закладу і попрямував до ресторану "Edem".

Там у нього виник конфлікт із невідомим. Чоловік вдарив Балуха ногою в спину, а той впав на бетонне покриття пішохідної доріжки, вдарившись при цьому головою, та втратив свідомість. Зловмисник втік, не надавши постраждалому допомогу. Вранці Балуха госпіталізували у лікарню.

18 вересня зловмисника затримали – це місцевий мешканець 1988 року народження. З’ясувалося, що він прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем в одному із ресторанів.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження). До суду готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними УП, клопотання про тримання під вартою прокурор подасть 19 вересня до Дніпровського районного суду.

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