Поліція затримала підозрюваного в нападі на Балуха

Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха в ніч на 8 вересня.

Джерело: глава МВС Арсен Аваков, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Подробиці обіцяють повідомили в найближчу годину в заяві поліції та прокуратури.

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