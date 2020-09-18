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Поліція затримала підозрюваного в нападі на Балуха

П'ятниця, 18 вересня 2020, 19:52

Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха в ніч на 8 вересня.

Джерело: глава МВС Арсен Аваков, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Подробиці обіцяють повідомили в найближчу годину в заяві поліції та прокуратури.

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Передісторія:

  • 8 вересня стало відомо, що вночі сильно побили колишнього політв'язняКремля Володимира Балуха.
  • Балуха знайшли побитим на Гідропарку в Києві. У нього важка травма голови.
  • Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 осіб відпочивав в одному із закладів на території "Гідропарку". Востаннє його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами.
  • 11 вересня повідомлялося, що Володимира Балухалікарі ввели в стан медикаментозної коми. Досі стан пацієнта залишається стабільно важким.

Українська правда
Теми: БалухМВСАваков


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