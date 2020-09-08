Володимира Балуха сильно побили – Сенцов

У ніч на вівторок побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.

Джерело: інший експолітв'язень Олег Сенцов у Facebook

Пряма мова: "Володимир Балух був побитим сьогодні вночі. Його знайшли тільки вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з’ясовуються".

Деталі: Він додав, що Володимир при тямі, у нього зламана рука та ключиця. Загрози життю немає.

"Українська правда" намагається з'ясувати деталі пригоди в правоохоронних органах Києва.

Нагадаємо: Рівно рік тому, 7 вересня 2019-го, в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких – 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.

Пізніше Карпюка і Балуха взяли працювати в офіс українського омбудсмена в Києві.

А на місцевих виборах-2020 Балух приєднався до команди експрезидента Петра Порошенка.

4 серпня 2017 року окупанти засудили кримчанина Балуха до 3 років 7 місяців у колонії-поселенні і штрафу в 10 тисяч рублів, звинувативши в нібито незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин. Насправді, Балух вивісив прапор України над своїм будинком у кримському селі в грудні 2013 року.

А 5 липня 2018 року підконтрольний окупантам суд визнав Балуха винним ще й у побитті начальника ізолятора тимчасового тримання і засудив до 5 років позбавлення волі і штрафу 10 тисяч рублів. Хоча саме начальник СІЗО штовхнув Балуха.

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