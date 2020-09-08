Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Володимира Балуха сильно побили – Сенцов

Вівторок, 8 вересня 2020, 15:09

У ніч на вівторок побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.

Джерело: інший експолітв'язень Олег Сенцов у Facebook

Пряма мова: "Володимир Балух був побитим сьогодні вночі. Його знайшли тільки вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з’ясовуються".

Деталі: Він додав, що Володимир при тямі, у нього зламана рука та ключиця. Загрози життю немає.

"Українська правда" намагається з'ясувати деталі пригоди в правоохоронних органах Києва.

Нагадаємо: Рівно рік тому, 7 вересня 2019-го, в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких – 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.

Пізніше Карпюка і Балуха взяли працювати в офіс українського омбудсмена в Києві.

А на місцевих виборах-2020 Балух приєднався до команди експрезидента Петра Порошенка.

4 серпня 2017 року окупанти засудили кримчанина Балуха до 3 років 7 місяців у колонії-поселенні і штрафу в 10 тисяч рублів, звинувативши в нібито незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин. Насправді, Балух вивісив прапор України над своїм будинком у кримському селі в грудні 2013 року.

А 5 липня 2018 року підконтрольний окупантам суд визнав Балуха винним ще й у побитті начальника ізолятора тимчасового тримання і засудив до 5 років позбавлення волі і штрафу 10 тисяч рублів. Хоча саме начальник СІЗО штовхнув Балуха.

Читайте также: Если убрать из Крыма армию, мы увидим, которых флагов над домами будет больше - Владимир Балух

Українська правда
Теми: Балухнадзвичайна подіяСенцов


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ Білорусі жорсткими затриманнями завершився черговий марш

Туреччина посилила карантин: змушують носити маски на пляжах

Новини 8 вересня: вивезення Колесникової, побиття Балуха

Побиття Балуха: правоохоронці знайшли його речі та допитують свідків

ФотоДефіцит води в Криму: за порятунок Сімферополя взялися військові

відеоВибори 2020: Аваков пообіцяв жорстко карати за порушення

Усі новини...
Балух
Балуху оперують тяжку травму голови, поліція готується його допитати
Сенцов і Балух – проти відновлення постачань дніпровської води до Криму
Якщо забрати з Криму армію, ми побачимо, яких прапорів над будинками буде більше – Володимир Балух
Останні новини
08:05
Отруєння Навального: країни G7 вимагають від Росії відповідей
08:00
Головні новини вівторка і ночі: вивезення Колесникової, побиття Балуха
07:45
Бойовики "тишу" не порушували, але двоє військових травмовані – ООС
06:41
СБУ викрила схему розкрадання міських коштів у Дніпрі
04:51
Світ перетнув позначку в 900 тисяч смертей від COVID-19
03:49
Антирекорд нових випадків коронавірусу зафіксували на Чернігівщині
02:43
Мін’юст подав скаргу до ВРП на суддю Вовка через 10 млрд для Суркісів
01:56
На дорогах можуть почати зважувати пасажирський транспорт
01:03
У Конгресі США закликають Трампа розслідувати отруєння Навального
00:24
З початку пандемії на Буковині зареєстрували 11,5 тисяч випадків коронавірусу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!