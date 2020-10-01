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Вогонь уразив 11 тисяч га на Луганщині

Четвер, 1 жовтня 2020, 16:20
Вогонь уразив 11 тисяч га на Луганщині

Станом на обід 1 жовтня пожежі в Луганській області вразили понад 11 тисяч гектарів земель, зранку повідомлялося, що вогонь пошкодив – 9,3 тис. га.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Станом на 14 год. 1 жовтня загальна площа пройдена вогнем становить понад 11 тис. га, в населених пунктах вогнем пошкоджено понад 250 будівель".

Деталі: Станом на ранок 1 жовтня повідомлялося, що вогонь уразив  9,3 тис. гектарів земель області.

Зокрема, найскладніша ситуація в осередку поблизу Трьохізбенки (Новоайдарський район), де внаслідок сильного вітру (20 м/с) вогонь по лісовим масивам поширився до Сєверодонецька.

Зранку повідомлялося, що вогонь у цьому осередку пройшов близько 8,8 тис. га.

 

Раніше зазначалося, що пожежа вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька загрожувала 22 населеним пунктам. Станом на 14.00 вогонь несе загрозу 31 населеному пункту на цій ділянці.

Загинули 9 осіб (1 особа внаслідок пожежі, причина смерті інших уточнюється), госпіталізовано 14 осіб. 

За фактом пожежі порушено 7 кримінальних проваджень, працює 30 слідчо-оперативних груп Нацполіції.

 

Очікується, що ситуація буде залишатися складною щонайменше добу через відсутність опадів та сильні пориви вітру до 20 м/с.

Загалом надзвичайники погасили невеликі пожежі, наразі продовжується гасіння ще 30, але у ДСНС не повідомили, на якій площі необхідно приборкати вогонь.

 
 
 
 

Передісторія:

  • 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях. 
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що за фактами масштабних пожеж на Луганщині, де полум‘ям охоплено понад 9300 га, розпочаті кримінальні провадження.
  • У Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що незаконні формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виникли нові осередки пожежі.
  • В офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що взяли до уваги інформацію, що пожежі на Луганщині могли спричинити обстріли бойовиків.
  • До того в штабі ООС заявили, що військові ЗСУ та рятувальники ДСНС продовжують локалізувати пожежі, "спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль".

Українська правда
Теми: пожежаЛуганська область
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