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У Станиці Луганській палає вулиця: загасити важко, детонують боєприпаси

Четвер, 1 жовтня 2020, 17:14
У Станиці Луганській палає вулиця: загасити важко, детонують боєприпаси

У селищі Станиця Луганська палає вулиця, гасіння якої ускладнюється детонуванням боєприпасів, які залишились від попередніх обстрілів.

Джерело: Станично-Луганська районна державна адміністрація у Facebook

Дослівно: "На 15:00 дуже складана ситуація у Станиці-Луганській, палають майже всі будинки на вулиці Донецька. Гасіння пожеж ускладнюється тим, що протягом 2014-2016 років ця вулиця дуже щільно обстрілювалась бойовиками, внаслідок чого там залишилось багато вибухонебезпечних предметів, які зараз детонують через високу температуру, чим загрожують життю рятувальників та людей, які знаходяться поруч".

Деталі: Повідомляється, що полум’я потужними поривами вітру перекидає через залізничну насип до вулиці Лебединського.

На допомогу пожежникам залучена комунальна техніка КП "Станичник" та КП "Теплосервіс", якою оперативно підвозять воду.

Нагадаємо: Через пожежу і загрозу життю людей тимчасово припинив роботу контрольний пункт пропуску з тимчасово-окупованим Донбасом "Станиця Луганська".

Передісторія:

Українська правда

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Теми: пожежаЛуганська область
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