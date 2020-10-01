У Станиці Луганській палає вулиця: загасити важко, детонують боєприпаси
У селищі Станиця Луганська палає вулиця, гасіння якої ускладнюється детонуванням боєприпасів, які залишились від попередніх обстрілів.
Джерело: Станично-Луганська районна державна адміністрація у Facebook
Дослівно: "На 15:00 дуже складана ситуація у Станиці-Луганській, палають майже всі будинки на вулиці Донецька. Гасіння пожеж ускладнюється тим, що протягом 2014-2016 років ця вулиця дуже щільно обстрілювалась бойовиками, внаслідок чого там залишилось багато вибухонебезпечних предметів, які зараз детонують через високу температуру, чим загрожують життю рятувальників та людей, які знаходяться поруч".
Деталі: Повідомляється, що полум’я потужними поривами вітру перекидає через залізничну насип до вулиці Лебединського.
На допомогу пожежникам залучена комунальна техніка КП "Станичник" та КП "Теплосервіс", якою оперативно підвозять воду.
Нагадаємо: Через пожежу і загрозу життю людей тимчасово припинив роботу контрольний пункт пропуску з тимчасово-окупованим Донбасом "Станиця Луганська".
Передісторія:
- 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що за фактами масштабних пожеж на Луганщині, де полум‘ям охоплено понад 9300 га, розпочаті кримінальні провадження.
- Станом на полудень 1 жовтня відомо про 9 загиблих та 12 госпіталізованих осіб.