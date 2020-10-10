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Twitter запроваджує ще більше обмежень перед виборами в США

Субота, 10 жовтня 2020, 00:53

Перед президентськими виборами в США в соціальній мережі Twitter запроваджують ще більше обмежень, зокрема видалятимуть дописи, які закликають втручатись у виборчий процес.

Джерело: Reuters

Деталі: Нова ініціатива полягає в тому, щоб видаляти пости, які за допомогою насилля закликатимуть втручатись у виборчий процес та результати виборів. 

Нові обмеження також спрямовані на протидію поширенню дезінформації. 

З наступного тижня користувачі соцмережі будуть отримувати підказки, які маркуватимуть достовірність інформації перед її поширенням. Таким чином деякі твіти можуть позначатись як ті, що вводять в оману. 

Відповідні обмеження планується додати до акаунтів політиків, кандидатів, кампаній та так званих "лідерів думок", які мають більше 100 тисяч підписників.

Нагадаємо: 

  • Президент США Дональд Трамп звинуватив соцмережу Twitter у тому, що вона "розкручує" негативний образ американського лідера.
  • У серпні через публікації недостовірної інформації про коронавірус, соцмережа Twitter позбавила можливості аккаунт Team Trump, який веде виборчу кампанію президента США Дональда Трампа, публікувати дописи.
  • Вибори президента США заплановані на 3 листопада. 

Українська правда
Теми: соцмережіСШАвибори


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