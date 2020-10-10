Twitter запроваджує ще більше обмежень перед виборами в США

Перед президентськими виборами в США в соціальній мережі Twitter запроваджують ще більше обмежень, зокрема видалятимуть дописи, які закликають втручатись у виборчий процес.

Джерело: Reuters

Деталі: Нова ініціатива полягає в тому, щоб видаляти пости, які за допомогою насилля закликатимуть втручатись у виборчий процес та результати виборів.

Нові обмеження також спрямовані на протидію поширенню дезінформації.

З наступного тижня користувачі соцмережі будуть отримувати підказки, які маркуватимуть достовірність інформації перед її поширенням. Таким чином деякі твіти можуть позначатись як ті, що вводять в оману.

Відповідні обмеження планується додати до акаунтів політиків, кандидатів, кампаній та так званих "лідерів думок", які мають більше 100 тисяч підписників.

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