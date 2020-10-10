Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Twitter вводит еще больше ограничений перед выборами в США

Суббота, 10 октября 2020, 00:53
Twitter вводит еще больше ограничений перед выборами в США

Перед президентскими выборами в США в социальной сети Twitter вводят еще больше ограничений, в частности будут удалять сообщения, призывающие вмешиваться в избирательный процесс.

Источник: Reuters

Детали: Новая инициатива заключается в том, чтобы удалять посты, которые с помощью насилия призывают вмешаться в избирательный процесс и результаты выборов.

Новые ограничения также направлены на противодействие распространению дезинформации.

Со следующей недели пользователи соцсети будут получать подсказки, которые будут маркировать достоверность информации перед ее распространением. Таким образом некоторые твиты могут обозначаться как те, что вводят в заблуждение.

Соответствующие ограничения планируется добавить к аккаунтам политиков, кандидатов, кампаний и так называемых "лидеров мнений", которые имеют более 100 000 подписчиков.

Напомним: 

  • Президент США Дональд Трамп обвинил соцсеть Twitter в том, что она "раскручивает" негативный образ американского лидера.
  • В августе из-за публикации недостоверной информации, соцсеть Twitter лишила возможности аккаунт Team Trump, который ведет избирательную кампанию президента США Дональда Трампа, публиковать сообщения. 
  • Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Украинская правда
Темы: соцсетиСШАвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
соцсети
Доходы Twitter от рекламы сократились почти вдвое – Маск
В Норвегии Facebook и Instagram запретили отслеживание пользователей для рекламы
Россияне запустили фейк о применении "Азова" и "Кракена" во Франции – ЦПД
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: