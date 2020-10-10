Twitter вводит еще больше ограничений перед выборами в США
Перед президентскими выборами в США в социальной сети Twitter вводят еще больше ограничений, в частности будут удалять сообщения, призывающие вмешиваться в избирательный процесс.
Источник: Reuters
Детали: Новая инициатива заключается в том, чтобы удалять посты, которые с помощью насилия призывают вмешаться в избирательный процесс и результаты выборов.
Новые ограничения также направлены на противодействие распространению дезинформации.
Со следующей недели пользователи соцсети будут получать подсказки, которые будут маркировать достоверность информации перед ее распространением. Таким образом некоторые твиты могут обозначаться как те, что вводят в заблуждение.
Соответствующие ограничения планируется добавить к аккаунтам политиков, кандидатов, кампаний и так называемых "лидеров мнений", которые имеют более 100 000 подписчиков.
Напомним:
- Президент США Дональд Трамп обвинил соцсеть Twitter в том, что она "раскручивает" негативный образ американского лидера.
- В августе из-за публикации недостоверной информации, соцсеть Twitter лишила возможности аккаунт Team Trump, который ведет избирательную кампанию президента США Дональда Трампа, публиковать сообщения.
- Выборы президента США запланированы на 3 ноября.