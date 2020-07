Трамп образився на Twitter і написав йому гнівний твіт

Президент США Дональд Трамп звинуватив соцмережу Twitter у тому, що вона "розкручує" негативний образ американського лідера.

Джерело: заява Трампа у Твіттері

Пряма мова: "Як огидно бачити так звані "Тренди" у Твіттері, де дуууже багато трендів про мене, і жодного хорошого. Вони шукають все, що тільки можуть, роблять так, щоб знайдене виглядало якомога гірше, і розкручують, намагаючись зробити трендом. Дійсно безглуздо, незаконно і, звичайно ж, дуже несправедливо!"

So disgusting to watch Twitter’s so-called "Trending", where sooo many trends are about me, and never a good one. They look for anything they can find, make it as bad as possible, and blow it up, trying to make it trend. Really ridiculous, illegal, and, of course, very unfair!