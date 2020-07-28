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Трамп образився на Twitter і написав йому гнівний твіт

Вівторок, 28 липня 2020, 07:03

Президент США Дональд Трамп звинуватив соцмережу Twitter у тому, що вона "розкручує" негативний образ американського лідера.

Джерело: заява Трампа у Твіттері

Пряма мова: "Як огидно бачити так звані "Тренди" у Твіттері, де дуууже багато трендів про мене, і жодного хорошого. Вони шукають все, що тільки можуть, роблять так, щоб знайдене виглядало якомога гірше, і розкручують, намагаючись зробити трендом. Дійсно безглуздо, незаконно і, звичайно ж, дуже несправедливо!"

Українська правда
Теми: ТрампсоцмережіСША


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