Пандемія: у світі новий антирекорд захворюваності

9 жовтня у світі був встановлений черговий антирекорд добової захворюваності на коронавірус – близько 353 тисяч нових випадків.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Таким чином світ перетнув позначку у 37 мільйонів випадків зараження. Лідером за кількістю нових хворих традиційно є Індія, США та Бразилія. Також у Франції значно зросло число випадків коронавірусу – 20 тисяч за добу.

Україна серед інших держав опинилась на 12 місці за добовою захворюваністю. Це ж саме місце наша країна тримає і за числом летальних випадків за 8 жовтня.

Загалом цього дня у світі померли 5742 хворих на коронавірус, за час пандемії – 1 мільйон 72 тисячі жертв.

Побороли недугу 27,8 млн хворих, активними залишаються понад 8 мільйонів випадків.

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