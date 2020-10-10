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Пандемія: у світі новий антирекорд захворюваності

Субота, 10 жовтня 2020, 05:05

9 жовтня у світі був встановлений черговий антирекорд добової захворюваності на коронавірус – близько 353 тисяч нових випадків.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Таким чином світ перетнув позначку у 37 мільйонів випадків зараження.  Лідером за кількістю нових хворих традиційно є Індія, США та Бразилія. Також у Франції значно зросло число випадків коронавірусу – 20 тисяч за добу. 

Україна серед інших держав опинилась на 12 місці за добовою захворюваністю. Це ж саме місце наша країна тримає і за числом летальних випадків за 8 жовтня. 

 

Загалом цього дня у світі померли 5742 хворих на коронавірус, за час пандемії – 1 мільйон 72 тисячі жертв. 

Побороли недугу 27,8 млн хворих, активними залишаються понад 8 мільйонів випадків.

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус


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