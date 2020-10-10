Пандемія: у світі новий антирекорд захворюваності
Субота, 10 жовтня 2020, 05:05
9 жовтня у світі був встановлений черговий антирекорд добової захворюваності на коронавірус – близько 353 тисяч нових випадків.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Таким чином світ перетнув позначку у 37 мільйонів випадків зараження. Лідером за кількістю нових хворих традиційно є Індія, США та Бразилія. Також у Франції значно зросло число випадків коронавірусу – 20 тисяч за добу.
Україна серед інших держав опинилась на 12 місці за добовою захворюваністю. Це ж саме місце наша країна тримає і за числом летальних випадків за 8 жовтня.
Загалом цього дня у світі померли 5742 хворих на коронавірус, за час пандемії – 1 мільйон 72 тисячі жертв.
Побороли недугу 27,8 млн хворих, активними залишаються понад 8 мільйонів випадків.
Нагадаємо:
- Станом на 8 жовтня у світі зафіксували майже 349 тисяч випадків зараження, що оновило рекорд інфікувань за добу.
- В Європі вперше зареєстровано більше 100 тисяч нових заражень на коронавірус на добу.
Українська правда