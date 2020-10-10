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Пандемия: в мире новый антирекорд заболеваемости

Суббота, 10 октября 2020, 05:05

9 октября в мире был установлен очередной антирекорд суточной заболеваемости коронавирус – около 353 тысяч новых случаев.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Таким образом мир пересек отметку в 37 миллионов случаев заражения. Лидером по количеству новых больных традиционно являются Индия, США и Бразилия. Также во Франции значительно возросло число случаев коронавируса – 20 тысяч за сутки.

Украина среди других государств оказалась на 12 месте по суточной заболеваемости. Это же место наша страна держит и по числу летальных исходов за 8 октября.

 

Всего в этот день в мире умерли 5742 больных коронавирусом, за время пандемии – 1 миллион 72 тысячи жертв.

Победили недуг 27,8 млн больных, активными остаются более 8 млн случаев.

Напомним:

Украинская правда
Темы: коронавирус


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