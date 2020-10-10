В "Слуге народа" заговорили о закупке российской вакцины от коронавируса

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура считает, что Украина будет обязана закупить российскую вакцину от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.

Источник: Качура в эфире Newsone, сообщает Liga.net

Прямая речь: "Я скажу сейчас то, за что, наверно, часть фракции СН забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан...".

"Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать, я считаю".

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