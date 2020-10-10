В "Слуге народа" заговорили о закупке российской вакцины от коронавируса
Суббота, 10 октября 2020, 08:33
Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура считает, что Украина будет обязана закупить российскую вакцину от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.
Источник: Качура в эфире Newsone, сообщает Liga.net
Прямая речь: "Я скажу сейчас то, за что, наверно, часть фракции СН забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан...".
"Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать, я считаю".
Предыстория:
- 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 и его дочь уже сделала ею прививку.
- С октября российскую вакцину от COVID-19 должны были начать испытывать на белорусах.
- Иностранные эксперты выразили обеспокоенность ускоренными темпами испытаний вакцины в России, а также незначительным количеством людей, которые принимали участие в испытаниях.