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В "Слуге народа" заговорили о закупке российской вакцины от коронавируса

Суббота, 10 октября 2020, 08:33
Facebook Качуры

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура считает, что Украина будет обязана закупить российскую вакцину от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.

Источник: Качура в эфире Newsone, сообщает Liga.net

Прямая речь: "Я скажу сейчас то, за что, наверно, часть фракции СН забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан...".

"Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать, я считаю".

Предыстория:

  • 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 и его дочь уже сделала ею прививку.
  • С октября российскую вакцину от COVID-19 должны были начать испытывать на белорусах.
  • Иностранные эксперты выразили обеспокоенность ускоренными темпами испытаний вакцины в России, а также незначительным количеством людей, которые принимали участие в испытаниях.

Темы: Слуга народакоронавирусРосcиявакцинация


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