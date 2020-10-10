От коронавируса в Украине за сутки умерло более 100 человек

За минувшие сутки, 9 октября, в Украине обнаружили 5728 случаев коронавируса, 108 человек умерло, 1920 – выздоровело.

Источник: данные СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Детали: Больше всего заболевших, 532, обнаружено в Киеве. Здесь также зафиксировано 6 летальных случаев.

510 новых случаев коронавируса зафиксировано в Харьковской области (8 летальных).

402 новых случаев подтвердили в Хмельницкой области (9 летальных), 338 в Одесской (8 летальных), по 306 – в Тернопольской и Житомирской областях (3 и 5 летальных случаев соответственно).

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за минувшие сутки установлены два антирекорда – по количеству летальных исходов и по количеству госпитализаций.

Так, 9 октября были госпитализированы 990 человек. По словам министра, на сегодня в учреждениях здравоохранения находится более 19 тысяч человек с подтвержденным COVID-19 или с подозрением.

Он отметил, что подтверждение диагноза происходит не только по тесту ПЦР, но и по клинической картине, при определенных лабораторных показателях.

Степанов сообщил также, что среди людей, у которых подтвердили коронавирус за минувшие сутки – 311 детей и 203 медицинских работника.

За сутки было проведено 58 126 тестов, из них 31795 методом ПЦР и 26331 методом ИФА.

Что предшествовало: Украина среди других государств оказалась на 12 месте по суточной заболеваемости. Это же место наша страна держит и по числу летальных исходов за 8 октября.

8 октября в Украине обнаружили 5 804 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, умерли от осложнений 89 больных, выздоровели 2 417 пациентов, госпитализировали 852 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире. Динамика пандемии



Как не платить за тестирование и лечение COVID-19. Интервью главного санитарного врача Виктора Ляшко