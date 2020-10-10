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От коронавируса в Украине за сутки умерло более 100 человек

Суббота, 10 октября 2020, 08:52

За минувшие сутки, 9 октября, в Украине обнаружили 5728 случаев коронавируса, 108 человек умерло, 1920 – выздоровело.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего заболевших, 532, обнаружено в Киеве. Здесь также зафиксировано 6 летальных случаев.

510 новых случаев коронавируса зафиксировано в Харьковской области (8 летальных).

402 новых случаев подтвердили в Хмельницкой области (9 летальных), 338 в Одесской (8 летальных), по 306 – в Тернопольской и Житомирской областях (3 и 5 летальных случаев соответственно).

Украинская правда
Темы: коронавирус


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