От коронавируса в Украине за сутки умерло более 100 человек
Суббота, 10 октября 2020, 08:52
За минувшие сутки, 9 октября, в Украине обнаружили 5728 случаев коронавируса, 108 человек умерло, 1920 – выздоровело.
Источник: данные СНБО
Детали: Больше всего заболевших, 532, обнаружено в Киеве. Здесь также зафиксировано 6 летальных случаев.
510 новых случаев коронавируса зафиксировано в Харьковской области (8 летальных).
402 новых случаев подтвердили в Хмельницкой области (9 летальных), 338 в Одесской (8 летальных), по 306 – в Тернопольской и Житомирской областях (3 и 5 летальных случаев соответственно).
Украинская правда