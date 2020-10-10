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Коронавірус у Києві: 532 нових випадки, найбільше на Троєщині

Субота, 10 жовтня 2020, 11:16
Коронавірус у Києві: 532 нових випадки, найбільше на Троєщині

У Києві за минулу добу, 9 жовтня, коронавірус виявили у 532 людей, 6 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Серед нових хворих – 279 жінок віком від 18 до 90 років, 214 чоловіків віком від 18 до 80 рокiв, 25 дівчаток від 1 до 17 років та 14 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворів, зокрема, 21 медик.

До лікарень столиці потрапили 82 пацієнта.

Одужали за минулу добу 216 людей.

 

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 117, в Дарницькому – 89 та в Дніпровському районі – 67 випадків.

Станом на 10 жовтня у Києві вже 26 995 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Що передувало: За минулу добу, 9 жовтня, в Україні виявили 5 728 випадків коронавірусу, 108 людей померло, 1920 – одужало.

8 жовтня у столиці на коронавірус захворіли 567 людей – найбільший показник за весь час, десятеро хворих померли.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі. Динаміка пандемії

Як не платити за тестування та лікування COVID-19. Інтерв’ю головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко
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