Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Коронавирус в Киеве: 532 новых случая, больше всего на Троещине

Суббота, 10 октября 2020, 11:16

В Киеве за минувшие сутки, 9 октября, коронавирус обнаружили у 532 человек, 6 заболевших скончались.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых заболевших – 279 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 214 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет, 25 девочек от 1 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболел, в частности, 21 медик.

В больницы столицы попали 82 пациента.

Выздоровели за минувшие сутки 216 человек.

 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 117, в Дарницком – 89 и в Днепровском районе – 67 случаев.

По состоянию на 10 октября в Киеве уже 26 995 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Что предшествовало: За минувшие сутки, 9 октября, в Украине обнаружили 5728 случаев коронавируса, 108 человек умерло, 1920 – выздоровело.

8 октября в столице коронавирусом заболели 567 человек – самый высокий показатель за все время, десять заболевших скончались.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире. Динамика пандемии

Как не платить за тестирование и лечение COVID-19. Интервью главного санитарного врача Виктора Ляшко

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко


powered by lun.ua
Главное сегодня

Частные лаборатории не будут тестировать бесплатно людей с улицы – Степанов

дополненоОт коронавируса в Украине за сутки умерло более 100 человек

Пандемия: в мире новый антирекорд заболеваемости

Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе

Вторые дебаты между Трампом и Байденом отменили

Новости 9 октября: карантин выходного дня, бесплатные ПЦР-тесты

Все новости...
Киев
KyivPride: Нацкорпус угрожает столичному ТРЦ из-за радужного флага
Шмыгаль призвал Киев, Харьков и Сумы усилить карантин
Из-за футбольного матча в работе метро Киева возможны изменения
Последние новости
11:38
Укрзализныця за 9 месяцев перевезла на 6,5% больше железной и марганцевой руды
11:16
Коронавирус в Киеве: 532 новых случая, больше всего на Троещине
11:05
В России опять антирекорд суточной заболеваемости COVID-19
10:25
Правительство внесло изменения в условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%"
10:20
В выходные тепло, однако местами пройдет дождь
09:35
Частные лаборатории не будут тестировать бесплатно людей с улицы – Степанов
08:52
дополненоОт коронавируса в Украине за сутки умерло более 100 человек
08:33
В "Слуге народа" заговорили о закупке российской вакцины от коронавируса
08:00
Главные новости пятницы и ночи: карантин выходного дня, бесплатные ПЦР-тесты
07:45
Российские оккупанты вели огонь у Шумов – ООС
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!