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Коронавирус в Киеве: 532 новых случая, больше всего на Троещине

Суббота, 10 октября 2020, 11:16
Коронавирус в Киеве: 532 новых случая, больше всего на Троещине

В Киеве за минувшие сутки, 9 октября, коронавирус обнаружили у 532 человек, 6 заболевших скончались.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых заболевших – 279 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 214 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет, 25 девочек от 1 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболел, в частности, 21 медик.

В больницы столицы попали 82 пациента.

Выздоровели за минувшие сутки 216 человек.

 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 117, в Дарницком – 89 и в Днепровском районе – 67 случаев.

По состоянию на 10 октября в Киеве уже 26 995 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Что предшествовало: За минувшие сутки, 9 октября, в Украине обнаружили 5728 случаев коронавируса, 108 человек умерло, 1920 – выздоровело.

8 октября в столице коронавирусом заболели 567 человек – самый высокий показатель за все время, десять заболевших скончались.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире. Динамика пандемии

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Украинская правда

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Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко
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