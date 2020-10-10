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Шкарлет просит перевести детей на дистанционное обучение на 2 недели

Суббота, 10 октября 2020, 14:16
Шкарлет просит перевести детей на дистанционное обучение на 2 недели
сайт МОН

И.о. министра образования Сергей Шкарлет просит организовать на следующие две недели дистанционное обучение для детей-за роста заболеваемости COVID-19.

Источник: Шкарлет в Telegram

Дословно: "Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца – найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей.

Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали совместно. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО".

Детали: И.о. министра отметил, что понимает все вызовы, перед которыми стоят руководители учебных заведений, учителя и родители. Он добавил, что сейчас самое главное – не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей.

В посте Шкарлета не уточняется, имеет ли он в виду только школы, или также дошкольные учреждения и вузы.

Что предшествовало: 9 октября председатель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий предложил ввести в Украине карантин выходного дня и отправить на дистанционное обучение вузы и школы.

За минувшие сутки, 9 октября, в Украине обнаружили 5728 случаев коронавируса, 108 человек умерло, 1920 – выздоровело.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире. Динамика пандемии

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Украинская правда

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Темы: Минобразованиякарантинкоронавирус
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