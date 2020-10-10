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Українські бійці провели спільні з Британією військові навчання на есмінці

Субота, 10 жовтня 2020, 17:27
Бійці 73 морського центру спецоперацій

Розвідники 73 морського центру спеціальних операцій провели спільні навчання разом з колегами країн НАТО на есмінці Dragon Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії.

Джерело: повідомлення Міноборони

Деталі: Есмінець Dragon 7 жовтня в рамках дружнього візиту прибув до Одеського морського порту.

Під час спільних навчань військові відпрацьовували абордажні дії на есмінці, захід на борт, ведення ближнього бою, та зачистка судна.

У Міноборони вказують, що навчання на борту британського есмінця проводяться в рамках операції "ОРБІТАЛ - "Розбудова партнерства — Україна".

 
 
 

Нагадаємо: Раніше Велика Британія та Україна домовилися про спільне виробництво ракетних катерів для українських Збройних сил.

Українська правда
Теми: НАТОЗбройні силиВелика Британія


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