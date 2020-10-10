Українські бійці провели спільні з Британією військові навчання на есмінці

Розвідники 73 морського центру спеціальних операцій провели спільні навчання разом з колегами країн НАТО на есмінці Dragon Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії.

Джерело: повідомлення Міноборони

Деталі: Есмінець Dragon 7 жовтня в рамках дружнього візиту прибув до Одеського морського порту.

Під час спільних навчань військові відпрацьовували абордажні дії на есмінці, захід на борт, ведення ближнього бою, та зачистка судна.

У Міноборони вказують, що навчання на борту британського есмінця проводяться в рамках операції "ОРБІТАЛ - "Розбудова партнерства — Україна".

Нагадаємо: Раніше Велика Британія та Україна домовилися про спільне виробництво ракетних катерів для українських Збройних сил.