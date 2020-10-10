Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські бійці провели спільні з Британією військові навчання на есмінці

Субота, 10 жовтня 2020, 17:27
Українські бійці провели спільні з Британією військові навчання на есмінці
Бійці 73 морського центру спецоперацій

Розвідники 73 морського центру спеціальних операцій провели спільні навчання разом з колегами країн НАТО на есмінці Dragon Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії.

Джерело: повідомлення Міноборони

Деталі: Есмінець Dragon 7 жовтня в рамках дружнього візиту прибув до Одеського морського порту.

Під час спільних навчань військові відпрацьовували абордажні дії на есмінці, захід на борт, ведення ближнього бою, та зачистка судна.

У Міноборони вказують, що навчання на борту британського есмінця проводяться в рамках операції "ОРБІТАЛ - "Розбудова партнерства — Україна".

 
 
 

Нагадаємо: Раніше Велика Британія та Україна домовилися про спільне виробництво ракетних катерів для українських Збройних сил.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТОЗбройні силиВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
НАТО
Чехія хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року – президент
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Столтенберг про антитурецькі акції у Швеції: Це вигідно лиш тим, хто хоче розколу у НАТО
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: