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Украинские бойцы провели совместные с Великобританией военные учения на эсминце

Суббота, 10 октября 2020, 17:27
Бойцы 73 морского центра спецопераций

Разведчики 73 морского центра специальных операций провели совместные учения с коллегами стран НАТО на эсминце Dragon Королевских ВМС Великобритании.

Источник: сообщение Минобороны

Детали: Эсминец Dragon 7 октября в рамках дружественного визита прибыл в Одесский морской порт.

Во время совместных учений военные отрабатывали абордажные действия на эсминце, заход на борт, ведение ближнего боя и зачистку судна.

В Минобороны отмечают, что обучение на борту британского эсминца проводятся в рамках операции "ОРБІТАЛ - "Розбудова партнерства — Україна".

Напомним: Ранее Великобритания и Украина договорились о совместном производстве ракетных катеров для украинских Вооруженных сил.

Украинская правда
Темы: НАТОВооруженные силыВеликобритания


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