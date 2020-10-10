Украинские бойцы провели совместные с Великобританией военные учения на эсминце
Суббота, 10 октября 2020, 17:27
Разведчики 73 морского центра специальных операций провели совместные учения с коллегами стран НАТО на эсминце Dragon Королевских ВМС Великобритании.
Источник: сообщение Минобороны
Детали: Эсминец Dragon 7 октября в рамках дружественного визита прибыл в Одесский морской порт.
Во время совместных учений военные отрабатывали абордажные действия на эсминце, заход на борт, ведение ближнего боя и зачистку судна.
В Минобороны отмечают, что обучение на борту британского эсминца проводятся в рамках операции "ОРБІТАЛ - "Розбудова партнерства — Україна".
Напомним: Ранее Великобритания и Украина договорились о совместном производстве ракетных катеров для украинских Вооруженных сил.
Украинская правда