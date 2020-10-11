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Студенты будут учиться дистанционно, в школах каникулы начнутся раньше – Радуцкий

Воскресенье, 11 октября 2020, 17:00
Студенты будут учиться дистанционно, в школах каникулы начнутся раньше – Радуцкий
Facebook "Слуги народа"

В связи с эпидемией СOVID-19 высшие учебные заведения в Украине временно будут переведены на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся раньше.

Источник: председатель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий в Facebook со ссылкой на решения, принятые на совещании у президента Владимира Зеленского

Детали: Радуцкий в воскресенье написал, что "во время последнего совещания у президента Украины принят ряд важных решений по борьбе с эпидемией СOVID-19". Пресс-служба президента и Минздрав пока не сообщают о подобных решениях.

Дословно: "Временно переводим вузы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений.

К сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи. На прошлой неделе погиб декан географического факультета КНУ им. Шевченко".

"Осенние каникулы в школах должны начаться раньше. Дату начала каникул определяет местная власть, но оптимально, если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября".

Детали: Радуцкий также сообщил, что в красных и оранжевых зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания – они будут закрываться в 22:00.

Также Верховной Раде предлагается ввести штраф для собственников помещений, куда пропустили людей без защитных масок.

Дословно: "Массовые "гулянки" в клубах закончились. Это касается и всех массовых мероприятий. Смотреть на нарушение запрета "сквозь пальцы" власть больше не собирается".

"Единственная ая эффективная форма контроля за соблюдением масочного режима – введение ответственности владельцев помещений.

Верховной Раде предлагается рассмотреть изменения в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Изменения предусматривают штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без одетых респираторов или защитных масок".

Что предшествовало: 9 октября председатель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий предложил ввести в Украине карантин выходного дня и отправить на дистанционное обучение вузы и школы.

10 октября и.о. министра образования Сергей Шкарлет попросил организовать на следующие две недели дистанционное обучение для детей-за роста заболеваемости COVID-19.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире. Динамика пандемии

Как не платить за тестирование и лечение COVID-19. Интервью главного санитарного врача Виктора Ляшко

Украинская правда

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Темы: образованиекарантинкоронавирусВерховная Радаздоровье
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