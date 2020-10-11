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У Палаці спорту можуть зробити госпіталь для хворих на COVID-19 – Радуцький

Неділя, 11 жовтня 2020, 17:31

У Києві, Одесі та Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі.

Джерело: голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький в Facebook із посиланням на рішення, прийняті на нараді у президента Володимира Зеленського

Дослівно: "За наказом президента, в Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі. Закупається все необхідне обладнання для того, щоб нові госпіталі змогли почати роботу за лічені дні.

Госпіталі плануємо розміщувати в існуючих великих приміщеннях – в Києві це може бути Палац спорту. Поки що такої необхідності немає, але ми повинні бути повністю готові".

Деталі: За словами Радуцького, президент також доручив готувати відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Медичній академії наук, до прийняття хворих на СOVID-19.

Крім того, влада планує залучити інтернів та студентів старших курсів медичних ВНЗ до роботи в інфекційних відділеннях. Радуцький нагадав, що відповідні законодавчі зміни набули чинності ще влітку.

Голова медкомітету ВР також повідомив, що президент доручив МОЗу збільшити запаси засобів індивідуального захисту та медичних препаратів, які застосовуються при лікуванні ускладнень коронавірусної хвороби. Має бути встановлений незнижуваний запас ЗІЗ та препаратів, якого вистачить на тривалий час.

Дослівно: "За наказом президента МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестів з 30-35 тисяч до 50 тисяч на добу.

Уряд надав 260 млн грн на збільшення кількості тестувань на коронавірус, з яких 100 млн на контрактування приватних лабораторій, 160 млн грн на додаткову закупку реагентів та лабораторного обладнання.

Президент також доручив вирішити проблему із забезпеченням киснем. До кінця місяця місцева влада має обладнати 80% ліжкомісць з хворими на коронавірус подачею кисню. Для цього уряд виділив регіонам 572 млн грн".

Що передувало: Радуцький також заявив, що вищі навчальні заклади в Україні тимчасово будуть переведені на дистанційне навчання, а осінні канікули в школах розпочнуться раніше.

9 жовтня Радуцький запропонував запровадити в Україні карантин вихідного дня і відправити на дистанційне навчання ВНЗ і школи.

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Українська правда
Теми: коронавірусмедицинаВерховна Рада


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