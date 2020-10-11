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Во Дворце спорта могут сделать госпиталь для больных COVID-19 – Радуцкий

Воскресенье, 11 октября 2020, 17:31
Во Дворце спорта могут сделать госпиталь для больных COVID-19 – Радуцкий

В Киеве, Одессе и Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.

Источник: председатель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий в Facebook со ссылкой на решения, принятые на совещании у президента Владимира Зеленского

Дословно: "По приказу президента, в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитали смогли начать работу за считанные дни.

Госпитали планируем размещать в существующих больших помещениях – в Киеве это может быть Дворец спорта. Пока такой необходимости нет, но мы должны быть полностью готовы".

Детали: По словам Радуцкого, президент также поручил готовить ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук, к принятию больных СOVID-19.

Кроме того, власти планируют привлечь интернов и студентов старших курсов медицинских вузов к работе в инфекционных отделениях. Радуцкий напомнил, что соответствующие законодательные изменения вступили в силу еще летом.

Председатель медкомитета ВР также сообщил, что президент поручил Минздраву увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений коронавирусной болезни. Должен быть установлен неснижаемый запас СИЗ и препаратов, которого хватит на длительное время.

Дословно: "По приказу президента Минздрав должен увеличить количество ПЦР-тестов с 30-35 тысяч до 50 тысяч в сутки.

Правительство предоставило 260 млн грн на увеличение количества тестов на коронавирус, из которых 100 млн на контрактирование частных лабораторий, 160 млн грн на дополнительную закупку реагентов и лабораторного оборудования.

Президент также поручил решить проблему с обеспечением кислородом. К концу месяца местные власти должны оборудовать 80% койкомест с больными коронавирусом подачей кислорода. Для этого правительство выделило регионам 572 млн грн".

Что предшествовало: Радуцкий также заявил, что высшие учебные заведения в Украине временно будут переведены на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся раньше.

9 октября Радуцкий предложил ввести в Украине карантин выходного дня и отправить на дистанционное обучение вузы и школы.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире. Динамика пандемии

Как не платить за тестирование и лечение COVID-19. Интервью главного санитарного врача Виктора Ляшко

Украинская правда
Темы: коронавирусмедицинаВерховная Рада
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