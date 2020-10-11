ООС: три обстріли, без втрат
Збройні формування РФ на Донбасі у неділю тричі порушили режим припинення вогню, українські військові не постраждали.
Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС
Дослівно: "Від початку поточної доби, 11 жовтня, у районах відповідальності наших підрозділів зафіксовано три порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ.
Так, противник здійснив два постріли з ручного протитанкового гранатомета поблизу населеного пункту Мар’їнка, а в районах Майорська та Зайцевого провокував українських захисників неприцільними чергами зі стрілецької зброї.
Постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає".