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ООС: три обстріли, без втрат

Неділя, 11 жовтня 2020, 18:14

Збройні формування РФ на Донбасі у неділю тричі порушили режим припинення вогню, українські військові не постраждали.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку поточної доби, 11 жовтня, у районах відповідальності наших підрозділів зафіксовано три порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ.

Так, противник здійснив два постріли з ручного протитанкового гранатомета поблизу населеного пункту Мар’їнка, а в районах Майорська та Зайцевого провокував українських захисників неприцільними чергами зі стрілецької зброї.

Постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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