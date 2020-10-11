ООС: три обстрела, без потерь

Вооруженные формирования РФ на Донбассе в воскресенье трижды нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала текущих суток, 11 октября, в районах ответственности наших подразделений зафиксировано три нарушения договоренностей, вступивших в силу 27 июля 2020 года, со стороны российско-оккупационных войск.

Так, противник произвел два выстрела из ручного противотанкового гранатомета вблизи населенного пункта Марьинка, а в районах Майорска и Зайцево провоцировал украинских защитников неприцельно очередями из стрелкового оружия.

Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет".