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"Укроборонсервіс" замовив у Гладковського 6 бронемобілів

Понеділок, 12 жовтня 2020, 09:19
Укроборонсервіс замовив у Гладковського 6 бронемобілів

ДП "Укроборонсервіс" замовило у ДочП "Автоскладальний завод №1" ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" шість бронемобілів за 44,49 млн грн. (звільнено від ПДВ).

Джерело: "Наші гроші" з посилання на систему "Прозорро"

Деталі: Повідомляється, що угоду уклали 30 вересня. Шість броньованих військових автомобілів по 7,42 млн грн кожен мають поставити до 20 листопада.

Згідно з документами, аванс 70% виплатять протягом десяти банківських днів після підписання угоди, а решту – упродовж місяця після поставки. Інших деталей у звіті про укладення договору немає.

"Укроборонсервіс" є дочірнім підприємством державної компанії "Укрспецекспорт" зі складу держконцерну "Укроборонпром".

Серед усієї іншої продукції воно виготовляє мобільні мінометні установки "Барс-8ММК" та машини артилерійської розвідки "Барс-8АР" на базі легкого бронемобіля "Барс-8".

Бронемобіль "Барс-8" на платформі пікапа Dodge Ram виготовляє корпорація "Богдан" у Черкасах спільно з ПрАТ "Науково-виробниче об’єднання "Практика" Олега Висоцького.

Відзначається, що "Барс-8" має протимінний і балістичний захист за стандартом STANAG 4569 Level 2 та знаходиться на озброєнні з 2020 року.

Чому це важливо: Олег Гладковський – один із головних ексбізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко. У 2015 році Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО. 

У лютому – березні 2019 року Видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. 

За даними журналістів, 22-річний син Гладковського Ігор організував постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.

Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".

Знати більше:  #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2

"Українська правда" в Threads

Теми: арміяГладковський
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