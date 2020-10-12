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"Укроборонсервис" заказал у Гладковского 6 бронемобилей

Понедельник, 12 октября 2020, 09:19
Укроборонсервис заказал у Гладковского 6 бронемобилей

ГП "Укроборонсервис" заказало в ДочП "Автосборочный завод №1" ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" шесть бронемобилей за 44,49 млн грн. (освобождены от НДС).

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро"

Детали: Сообщается, что соглашение заключили 30 сентября. Шесть бронированных военных автомобилей по 7,42 млн грн. каждый должны поставить до 20 ноября.

Согласно документам, аванс 70% выплатят в течение десяти банковских дней после подписания соглашения, а остаток – в течение месяца после поставки. Других деталей в отчете о заключении договора нет.

"Укроборонсервис" является дочерним предприятием государственной компании "Укрспецэкспорт" из состава госконцерна "Укроборонпром".

Среди прочей продукции оно производит мобильные минометные установки "Барс-8ММК" и машины артиллерийской разведки "Барс-8АР" на базе легкого бронемобиля "Барс-8".

Бронемобиль "Барс-8" на платформе пикапа Dodge Ram производит корпорация "Богдан" в Черкассах совместно с ЗАО "Научно-производственное объединение "Практика" Олега Высоцкого.

Отмечается, что "Барс-8" имеет противоминную и баллистическую защиту по стандарту STANAG 4569 Level 2 и находится на вооружении с 2020 года.

Почему это важно: Олег Гладковский – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковський занял должность заместителя секретаря СНБО. 

В феврале – марте 2019 года издание "Bihus.info" опубликовало расследование о том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.

По данным журналистов, 22-летний сын Гладковского Игорь организовал поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.

После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".

Знать больше: #Свинарчуков_за_граты! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя

Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

"Украинская правда" в Threads

Темы: армияГладковский
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