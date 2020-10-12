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Зеленський: Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина

Понеділок, 12 жовтня 2020, 11:06
Зеленський: Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявляє, що готовий піти з посади, якщо не зможе закінчити війну на Донбасі.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю для британської програми BBC HARDtalk

Пряма мова: "Це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу.

Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами".

Деталі: Водночас він додав, що вірить у те, що зможе укласти мирну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, яка поверне Україні всі її території, включно з Кримом.

За словами Зеленського, якби він не вірив у це, то не йшов би у президенти України.

Разом з тим він визнав, що "це дуже складно, і тут потрібна допомога всього світу".

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Передісторія: 

  • Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі.
  • Росія з 2014 року вторглася на український Донбас і почала війну. Генштаб ЗСУ і міжнародні спостерігачі багаторазово фіксували на Донбасі російських військових, танки і нове російське озброєння.
  • Україна визнала Росію країною-агресором. Дії РФ на сході України засудили багато держав світу і ввели проти неї санкції.
  • При цьому керівництво Росії постійно заперечує, що на Донбасі воюють її найманці і техніка. Також Кремль постійно заявляє про необхідність "вести діалог між сторонами конфлікту" і про свою нібито готовність допомагати і сприяти у вирішенні конфлікту.
  • Тільки на грудневій пресконференції президент Росії Володимир Путін фактично натякнув, що на Донбасі може бути російська зброя, заявивши, що танки у бойовиків "від держав, які їм симпатизують"

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийДонбасвійнаПутін
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