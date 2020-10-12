Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Зеленський: Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина

Понеділок, 12 жовтня 2020, 11:06
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявляє, що готовий піти з посади, якщо не зможе закінчити війну на Донбасі.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю для британської програми BBC HARDtalk

Пряма мова: "Це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу.

Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами".

Деталі: Водночас він додав, що вірить у те, що зможе укласти мирну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, яка поверне Україні всі її території, включно з Кримом.

За словами Зеленського, якби він не вірив у це, то не йшов би у президенти України.

Разом з тим він визнав, що "це дуже складно, і тут потрібна допомога всього світу".

Читайте також: Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України

Передісторія: 

  • Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі.
  • Росія з 2014 року вторглася на український Донбас і почала війну. Генштаб ЗСУ і міжнародні спостерігачі багаторазово фіксували на Донбасі російських військових, танки і нове російське озброєння.
  • Україна визнала Росію країною-агресором. Дії РФ на сході України засудили багато держав світу і ввели проти неї санкції.
  • При цьому керівництво Росії постійно заперечує, що на Донбасі воюють її найманці і техніка. Також Кремль постійно заявляє про необхідність "вести діалог між сторонами конфлікту" і про свою нібито готовність допомагати і сприяти у вирішенні конфлікту.
  • Тільки на грудневій пресконференції президент Росії Володимир Путін фактично натякнув, що на Донбасі може бути російська зброя, заявивши, що танки у бойовиків "від держав, які їм симпатизують"

Теми: ЗеленськийДонбасвійнаПутін


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський: Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина

Зеленський дав Венедіктовій час до нового року

На COVID в Україні захворіли ще 4,4 тисячі осіб, померли вже 5 тисяч

В Україні посилили обмеження у більшості обласних центрів: нові зони

Двох учасників зустрічі з Лукашенком випустили з СІЗО

У Зеленського підтвердили, що він схвалив ранні канікули та інші заходи

Усі новини...
Зеленський
Зеленський дав Венедіктовій час до нового року
Зеленський: Українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому наш шлях – НАТО
У Зеленського підтвердили, що він схвалив ранні канікули та інші заходи
Останні новини
12:42
фотоПоліцейські викрили бандитів, які збували психотропи: шукають ще 100 причетних
12:40
Кличко планує закрити найбільше сміттєзвалище України
12:37
Суд зобов’язав Офіс генпрокурора закрити справу Злочевського
12:36
До проєкту держбюджету-2021 подали майже 2500 правок – депутати "набажали" на 3 бюджети
12:23
картаЧастину України заллють дощі, на решті території – сухо і тепло
12:22
Чи будуть студентів виселяти із гуртожитків на час дистанційного навчання. Пояснення Шкарлета
12:14
Німеччина запропонувала включити Лукашенка у санкційний список ЄС
12:13
За добу в Києві виявили менше 200 хворих COVID. Кличко каже про "ефект вихідного дня"
11:46
80% пенсіонерів в Україні живуть за межею монетарної бідності - омбудсмен
11:37
фотоСБУ викрила "ділків", які підробляли фальшиві паспорти громадян ЄС
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!