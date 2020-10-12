Зеленський: Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина

Президент Володимир Зеленський заявляє, що готовий піти з посади, якщо не зможе закінчити війну на Донбасі.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю для британської програми BBC HARDtalk

Пряма мова: "Це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу.

Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами".

Деталі: Водночас він додав, що вірить у те, що зможе укласти мирну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, яка поверне Україні всі її території, включно з Кримом.

За словами Зеленського, якби він не вірив у це, то не йшов би у президенти України.

Разом з тим він визнав, що "це дуже складно, і тут потрібна допомога всього світу".

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