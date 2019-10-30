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Україна в ОБСЄ: Росія перекинула на Донбас "казаків" та спецназ

Середа, 30 жовтня 2019, 19:21
Україна в ОБСЄ: Росія перекинула на Донбас казаків та спецназ

Командування Збройних сил РФ перекинуло на тимчасово окуповані території Донбасу підрозділи спецпризначення і так званих "казачих формувань" у рамках ротації та посилення окупаційних військ.

Джерело: Укрінформ із посиланням на заступника постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігоря Лосовського

Пряма мова Лосовського: "Через неконтрольовані Україною ділянки російсько-українського кордону здійснюється приховане переміщення на тимчасово окуповані території підрозділів спеціального призначення й так званих "казачих формувань".

Деталі: Лосовський звітував на засіданні Форуму зі співробітництва у галузі безпеки ОБСЄ у Відні.

За його словами, російське командування продовжує тримати танки, самохідні артилерійські установки та інше важке озброєння на тимчасово окупованій території.

БПЛА окупантів стежать за місцевістю, аби "не допустити виявлення замаскованих об’єктів".

Передісторія:

  • 29 жовтня голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.
  • Спецпред голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Мартін Сайдік підтвердив, що у Золотому поновили розведення сил.
  • Вранці 30 жовтня штаб ООС повідомив, що ввечері 28 жовтня у напрямку Золотого-4 стріляли по житлових будинках.
  • Президент Володимир Зеленський у середу заявив, що для завершення війни на Донбасі Україна має пройти три послідовні етапи.

Знати більшеПіти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяДонбасОБСЄ
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