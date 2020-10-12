Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Зеленский: Если не смогу закончить войну, должен прийти другой человек

Понедельник, 12 октября 2020, 11:06
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявляет, что готов уйти с должности, если не сможет закончить войну на Донбассе.

Источник: Зеленский в интервью британской программы BBC HARDtalk

Прямая речь: "Это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть.

Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами".

Детали: В то же время он добавил, что верит в то, что сможет заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое вернет Украине все ее территории, включая Крым.

По словам Зеленского, если бы не верил в это, то не шел бы в президенты Украины.

Вместе с тем он признал, что "это очень сложно, и здесь нужна помощь всего мира".

Читайте также: Как мы теряли Крым. Свидетельство первых лиц Украины

Предыстория:

  • Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным "референдумом", проведенным в присутствии вооруженных людей в военной форме.
  • Россия с 2014 года вторглась на украинский Донбасс и начала войну. Генштаб ВСУ и международные наблюдатели многократно фиксировали на Донбассе российских военных, танки и новое российское оружие.
  • Украина признала Россию страной-агрессором. Действия РФ на востоке Украины осудили многие государства мира и ввели против нее санкции.
  • При этом руководство России постоянно отрицает, что на Донбассе воюют ее наемники и техника. Также Кремль постоянно заявляет о необходимости "вести диалог между сторонами конфликта" и о своей якобы готовности помогать и способствовать в решении конфликта.
  • Только на декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин фактически намекнул, что на Донбассе может быть российское оружие, заявив, что танки у боевиков "от государств, которые им симпатизируют". 

Темы: ЗеленскийДонбассвойнаПутин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский: Если не смогу закончить войну, должен прийти другой человек

Зеленский дал Венедиктовой время до нового года

COVID в Украине заболели еще 4,4 тысячи человек, умерли уже 5 тысяч

В Украине ужесточили ограничения в большинстве областных центров: новые зоны

Двоих участников встречи с Лукашенко выпустили из СИЗО

У Зеленского подтвердили, что он одобрил ранние каникулы и другие меры

Все новости...
Зеленский
Зеленский дал Венедиктовой время до нового года
Зеленский: Украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому наш путь – НАТО
У Зеленского подтвердили, что он одобрил ранние каникулы и другие меры
Последние новости
12:23
Часть Украины зальют дожди, на остальной территории – сухо и тепло
12:14
Германия предложила включить Лукашенко в санкционный список ЕС
12:13
За сутки в Киеве прибавилось меньше 200 больных COVID. Кличко говорит об "эффекте выходного дня"
11:46
80% пенсионеров в Украине живут за пределом монетарной бедности — омбудсмен
11:37
фотоСБУ разоблачила "дельцов", которые подделывали фальшивые паспорта граждан ЕС
11:32
Нужно ли платить за томографию и рентген пациентам с COVID-19? объясняет Минздрав
11:26
ЕС на год продлил санкции против россиян за нападение в Солсбери
11:18
Набсовет "Нафтогаза" покидает иностранец: "Наростает саботаж со стороны коррумпированных сил"
11:06
Зеленский: Если не смогу закончить войну, должен прийти другой человек
10:56
За неделю МОЗ зафиксировало 22,4 тысячи пневмоний
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!