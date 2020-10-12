Зеленский: Если не смогу закончить войну, должен прийти другой человек

Президент Владимир Зеленский заявляет, что готов уйти с должности, если не сможет закончить войну на Донбассе.

Источник: Зеленский в интервью британской программы BBC HARDtalk

Прямая речь: "Это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть.

Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами".

Детали: В то же время он добавил, что верит в то, что сможет заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое вернет Украине все ее территории, включая Крым.

По словам Зеленского, если бы не верил в это, то не шел бы в президенты Украины.

Вместе с тем он признал, что "это очень сложно, и здесь нужна помощь всего мира".

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