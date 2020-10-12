У Зеленського бачать три варіанти отримання вакцини від COVID

В Офісі президента вважають, що Україна може отримати вакцину від COVID-19 трьома шляхами: через механізм COVAX, завдяки виробництву відповідних препаратів на своїх потужностях, якщо країни Євросоюзу продаватимуть їй свої надлишки отриманих вакцин.

Джерело: заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Жовква зазначив, що Україна постійно порушує питання отримання вакцин від коронавірусної хвороби нового типу в переговорах із керівництвом ЄС.

Уже укладено угоди з двома компаніями, йдуть перемовини ще з чотирма компаніями.

Представник Офісу президента зазначив, що в Євросоюзі пріоритет при укладанні угод із компаніями щодо певної кількості вакцин надаватимуть державам-членам ЄС, але Україна вже заявила "базову кількість вакцин", необхідних для неї.

За словам Жовкви, отримання вакцин може відбуватися декількома шляхами.

Пряма мова: "Перше – дійсно президент Зеленський заявив, що у нас сьогодні вже існують фармацевтичні потужності, які готові виробляти таку вакцину в Україні. Безумовно, якщо тим компаніям підійдуть наші виробничі потужності, така вакцина швидше потрапить до України. Бо очевидно, що, виробляючи її для інших країн, ми також будемо виробляти її для себе за відповідними угодами.

Це один шлях. Але тут мають між собою говорити спеціалісти, фармацевти, подивитися на наші потужності, оцінити їх. Я так розумію, вони доволі потужні, ефективні і сучасні, але тут мають говорити фахівці.

Другий варіант – якщо ми говоримо навіть про вакцину для держав-членів ЄС, насамперед, то є можливість у цих держав, за наявності надлишку вакцини від COVID-19 в їх країнах, говорити про продаж її для третіх країн, зокрема для України.

І третій шлях – з огляду на те, що ми ведемо діалог, приєдналися до відповідних механізмів щодо державних закупівель, ми можемо бути в черзі з країн-партнерів.

Ці три шляхи всі є реальними. Можливо, всі з них якраз і будуть реалізовані. І я думаю, що на той час, коли вакцина вже буде вироблена, випробувана і поставлена на виробництво, Україна точно не буде пасти задніх в отриманні цієї вакцини. Але поки що ми говоримо лише про теоретичні речі".

Інші подробиці: Жовква додав, що про вакцину йшлося і під час візиту української делегації до Великої Британії, адже "британські компанії вже на виході щодо тестування вакцини".

Зокрема, британському прем'єру Борису Джонсону українська сторона запропонувала потужності українських підприємств.

За словами заступника голови Офісу Володимира Зеленського, Джонсон "одразу відреагував і сказав, що це дуже цікава ідея", і сказав, що відповідні відомства двох країн мають щодо цього співпрацювати.

Жовква припустив: "Можливо, британську вакцину можна буде навіть швидше отримати".

Цьому передувало: 6 жовтня за підсумками саміту Україна - ЄС, у якому взяв участь президент Володимир Зеленський, сторони заявили, що Євросоюз та Україна спільно борються з коронавірусом та його наслідками, що Україна підпаде під програму глобальної ініціативи доступності вакцини від COVID-19, що буде співпраця для забезпеченням доступу до майбутньої вакцини проти COVID-19 "за доступними цінами".