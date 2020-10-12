У Зеленского видят три варианта получения вакцины от COVID

В Офисе президента считают, что Украина может получить вакцину от COVID-19 тремя путями: через механизм COVAX, благодаря производству соответствующих препаратов на своих мощностях, если страны Евросоюза будут продавать ей свои излишки полученных вакцин.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Жовква отметил, что Украина постоянно ставит вопрос получения вакцин от коронавирусной болезни нового типа в переговорах с руководством ЕС.

Уже заключены соглашения с двумя компаниями, идут переговоры еще с четырьмя компаниями.

Представитель Офиса президента отметил, что в Евросоюзе приоритет при заключении сделок с компаниями относительно определенного количества вакцин будет за государствами-членами ЕС, но Украина уже заявила "базовое количество вакцин", необходимых для нее.

По словам Жовквы, получение вакцин может происходить несколькими путями.

Прямая речь: "Первое - действительно президент Зеленский заявил, что у нас сегодня уже существуют фармацевтические мощности, которые готовы производить такую ​​вакцину в Украине. Безусловно, если тем компаниям подойдут наши производственные мощности, такая вакцина скорее попадет в Украину. Так как очевидно, что, производя ее для других стран, мы также будем производить ее для себя по соответствующим соглашениям.

Это один путь. Но здесь должны между собой говорить специалисты, фармацевты, посмотреть на наши мощности, оценить их. Я так понимаю, они достаточно мощные, эффективные и современные, но здесь должны говорить специалисты.

Второй вариант - если мы говорим даже о вакцине для государств-членов ЕС, прежде всего, то есть возможность у этих государств, при наличии избытка вакцины от COVID-19 в их странах, говорить о продаже ее для третьих стран, в частности для Украины.

И третий путь - учитывая то, что мы ведем диалог, присоединились к соответствующим механизмов по государственным закупкам, мы можем быть в очереди из стран-партнеров.

Эти три пути все реальны. Возможно, все из них как раз и будут реализованы. И я думаю, что в то время, когда вакцина уже будет создана, испытана и поставлена ​​на производство, Украина точно не будет плестись в конце в получении этой вакцины. Но пока мы говорим только о теоретических вещах".

Другие подробности: Жовква добавил, что о вакцине шла речь и во время визита украинской делегации в Великобританию, ведь "британские компании уже на выходе по тестированию вакцины".

В частности, британскому премьеру Борису Джонсону украинская сторона предложила мощности украинских предприятий.

По словам заместителя главы Офиса Владимира Зеленского, Джонсон "сразу отреагировал и сказал, что это очень интересная идея", и сказал, что соответствующие ведомства двух стран должны в этом сотрудничать.

Жовква предположил: "Возможно, британскую вакцину можно будет даже быстрее получить".

Этому предшествовало: 6 октября по итогам саммита Украина - ЕС, в котором принял участие президент Владимир Зеленский, стороны заявили, что Евросоюз и Украина совместно борются с коронавирусом и его последствиями, что Украина подпадет под программу глобальной инициативы доступности вакцины от COVID-19, что будет сотрудничество для обеспечения доступа к будущей вакцине против COVID-19 "по доступным ценам".