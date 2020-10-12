Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні створили атлас нового адмінтерустрою

Понеділок, 12 жовтня 2020, 15:49
В Україні створили атлас нового адмінтерустрою

В України видали "Атлас адміністративно-територіального устрою України", який відображає новий поділ на райони та територіальні громади.

Джерело: сайт Міністерства розвитку громад та територій

Пряма мова заступника міністра розвитку громад та територій України В’ячеслав Негоди: "У 2020 році ми закінчили важливий етап реформи – створили по усій країні нові громади і нові райони, межі та склад яких ви знайдете у цьому Атласі. Попереду набагато складніша робота – зробити ці громади успішними".

Деталі: Атлас містить детальну інформацію щодо нового адміністративно-територіального устрою України: назви, межі, площі, кількість населення, склад по громадах кожного нового району кожної області.

Ознайомитись з атласом можна тут

Що було раніше: 17 липня Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.

Читайте також: Нові райони України: 15 відповідей на поширені запитання

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: децентралізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
децентралізація
Україна після Перемоги. Перехідний період чи відновлення демократії
Уряд призначив тимчасового керівника Мінрегіону
Розвивати спільноти: як відбудова інфраструктури дає нове життя громадам
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: