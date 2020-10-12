В Україні створили атлас нового адмінтерустрою

В України видали "Атлас адміністративно-територіального устрою України", який відображає новий поділ на райони та територіальні громади.

Джерело: сайт Міністерства розвитку громад та територій

Пряма мова заступника міністра розвитку громад та територій України В’ячеслав Негоди: "У 2020 році ми закінчили важливий етап реформи – створили по усій країні нові громади і нові райони, межі та склад яких ви знайдете у цьому Атласі. Попереду набагато складніша робота – зробити ці громади успішними".

Деталі: Атлас містить детальну інформацію щодо нового адміністративно-територіального устрою України: назви, межі, площі, кількість населення, склад по громадах кожного нового району кожної області.

Ознайомитись з атласом можна тут

Що було раніше: 17 липня Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.

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