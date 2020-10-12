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В Украине создали атлас нового админтерустройства

Понедельник, 12 октября 2020, 15:49
В Украине создали атлас нового админтерустройства

В Украине издали "Атлас административно-территориального устройства Украины", который отражает новое деление на районы и территориальные общины.

Источник: сайт Министерства развития общин и территорий

Прямая речь заместителя министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негоды: "В 2020 году мы закончили важный этап реформы – создали по всей стране новые общины и новые районы, границы и состав которых вы найдете в этом Атласе. Впереди намного более сложная работа – сделать эти общины успешными".

Детали: Атлас содержит подробную информацию о новом административно-территориальном устройстве Украины: названия, границы, площади, численность населения, состав по общинах каждого нового района каждой области.

Ознакомиться с атласом можно здесь

Что было раньше: 17 июля Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых.

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Украинская правда

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Темы: децентрализация
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