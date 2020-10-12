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МОЗ хоче повністю скасувати масові заходи понад 50 людей

Понеділок, 12 жовтня 2020, 23:26

В Україні вимагатимуть повністю скасувати заходи в червоній зоні, а в зеленій дозволити до 50 осіб.

Джерело: глава МОЗ Максим Степанов у ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова Степанова: "Головне, що нам треба зробити – це зупинити розповсюдження хвороби. Саме тому завтра на засіданні уряду будемо пропонувати жорсткіші обмеження в Україні, але без "локдаунів", які зупинятимуть економіку.

Ми вважаємо, що треба повністю, стовідсотково, заборонити будь-які масові заходи понад 50 осіб в зеленій зоні, більше 30 осіб в жовтій, 20 у помаранчевій та повністю у червоній зоні, якщо ми говоримо про адаптивний карантин.

Правила "одна особа на кількість метрів не працюють, все одно хтось намагається провести заходи, аргументуючи це вулицею, а потім ми бачимо зростання в місті або регіоні кількості захворілих".

Деталі: Степанов запевняє, що головне – це зробити речі, які зменшать динаміку збільшення захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо: 8 жовтня повідомлялося, що в Україні готують до відкриття тимчасові госпіталі для хворих на COVID

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Українська правда
Теми: МОЗкоронавірусепідемія


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