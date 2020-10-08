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В Україні готують до відкриття тимчасові госпіталі для хворих на COVID

Четвер, 8 жовтня 2020, 23:02

В Україні наразі 21 тисяча ліжок заняті хворими на коронавірус. МОЗ починає підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих.

Джерело: глава МОЗ Максим Степанов у відеозверненні до українців

Пряма мова Степанова: "У нас занята 21 тисяча ліжок. Уявіть собі, що, якби кількість ліжкомісць у лікарнях залишалася такою самою, як було навесні, це були б десятки тисяч смертей.

Вже зараз ми починаємо підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID".

Деталі: Степанов нагадав, що з початку епідемії збільшили кількість ліжок утричі – з 12 тис. до 37 тис.

Що було раніше: 8 жовтня Степанов порівняв ситуацію з коронавірусом в Україні з тією, що була в Іспанії та Італії та назвав ситуацію небезпечною.

За добу 7 жовтня в Україні підтвердили 5 397 нових випадків захворювання COVID-19, померли від коронавірусної хвороби 93 особи, було госпіталізовано 900 людей із підтвердженим діагнозом — це три антирекорди; одужали 2 263 людини.

7 жовтня у світі COVID-19 виявили у 343 тисяч людей. Померло в цей день 5909 пацієнтів.  

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі. Динаміка пандемії

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Українська правда
Теми: коронавірусСтепановМОЗ


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