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Минздрав хочет полностью отменить массовые мероприятия от 50 человек

Понедельник, 12 октября 2020, 23:26

В Украине будут требовать полностью отменить мероприятия в красной зоне, а в зеленой позволить до 50 человек.

Источник: глава Минздрава Максим Степанов в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Степанова: "Главное, что нам надо сделать - это остановить распространение болезни. Именно поэтому завтра на заседании правительства будем предлагать более жесткие ограничения в Украине, но без "локдаунов", которые будут останавливать экономику.

Мы считаем, что надо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в зеленой зоне, более 30 человек в желтой, 20 в оранжевой и полностью в красной зоне, если мы говорим о адаптивный карантин.

Правила "один человек на количество метров не работают, все равно кто-то пытается провести мероприятия, аргументируя это улицей, а потом мы видим рост в городе или регионе количества заболевших".

Детали: Степанов уверяет, что главное - это сделать вещи, которые уменьшат динамику увеличения заболеваемости коронавирус.

Напомним: Во Дворце спорта могут сделать госпиталь для больных COVID-19.

Украинская правда
Темы: Минздравкоронавирусэпидемия


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