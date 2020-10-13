Правоохоронці повідомили про підозру 19-річному іноземцю, який брав участь в обстрілі колони автівок із іноземною символікою на вулиці Грушевського у Києві в неділю 11 жовтня.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Минулої неділі близько 17-ї години до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у центрі столиці рухається колона авто із символікою інших держав та чути постріли.

Рухаючись по вулиці Грушевського, невідомі здійснили декілька пострілів. На місці події правоохоронці згодом знайшли 4 стріляні гільзи. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Виїхавши на виклик, правоохоронці зупинили колону автомобілів у сусідньому Солом’янському районі столиці. У машинах перебувало 14 осіб – всі вони громадяни іншої держави.

Правоохоронці провели огляд транспортних засобів та взяли пояснення в учасників інциденту.

У ході з’ясування обставин встановлено, що до стрільби причетний 19-річний громадян іншої держави. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Правопорушнику загрожує від 3-х до 7-ми років позбавлення волі.

Як видно з відео "Києва оперативного", на машинах у колоні були розміщені прапори Азербайджану, Туреччини, України.

11 жовтня в центрі Києва група азербайджанців влаштувала автопробіг та невеличкий мітинг на підтримку азербайджанських військових у конфлікті в Нагірному Карабаху. Учасники акції на Майдані незалежності скандували «Ка-ра-бах».