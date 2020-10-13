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Стрілянина з машин із прапорами Азербайджану в Києві: юнаку оголосили підозру  

Вівторок, 13 жовтня 2020, 11:01
Стрілянина з машин із прапорами Азербайджану в Києві: юнаку оголосили підозру  
Fb Киев Оперативный

Правоохоронці повідомили про підозру 19-річному іноземцю, який стріляв під час руху колони авто з іноземною символікою на вулиці Грушевського у Києві в неділю 11 жовтня.

Джерело: поліція Києва, заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало у коментарі УП

Деталі: Минулої неділі близько 17-ї години до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у центрі столиці рухається колона авто із символікою інших держав та чути постріли.

Рухаючись по вулиці Грушевського, невідомі здійснили декілька пострілів. На місці події правоохоронці згодом знайшли 4 стріляні гільзи. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Виїхавши на виклик, правоохоронці зупинили колону автомобілів у сусідньому Солом’янському районі столиці. У машинах перебувало 14 осіб – всі вони громадяни іншої держави.

Правоохоронці провели огляд транспортних засобів та взяли пояснення в учасників інциденту.

У ході з’ясування обставин встановлено, що до стрільби причетний 19-річний громадян іншої держави. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Молодик стріляв під час руху колони авто, перебуваючи в одній із машин, уточнили "Українській правді" в МВС.

Як повідомив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало, поліцейські встановили, що "19-річний громадянин іноземної держави, студент столичного вишу, перебуваючи в одному з транспортних засобів, що рухався у колоні, здійснив кілька пострілів у повітря з пістолета". Це він підтвердив у розмові з правоохоронцями.

За попередньою інформацією, це стартовий пістолет. Однак вилучені на місці події гільзи відправлено на експертизу, яка і дасть остаточну оцінку.

Тим часом, зловмиснику повідомлено про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Правопорушнику загрожує від 3-х до 7-ми років позбавлення волі.

Як видно з відео "Києва оперативного", на машинах у колоні були розміщені прапори Азербайджану, Туреччини, України.

  

11 жовтня в центрі Києва група азербайджанців влаштувала автопробіг та невеличкий мітинг на підтримку азербайджанських військових у конфлікті в Нагірному Карабаху. Учасники акції на Майдані незалежності скандували «Ка-ра-бах».

УП, виправлено

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївполіціяНагірний КарабахАзербайджанакції
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