Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Обстріл машин із прапорами Азербайджану в Києві: юнаку оголосили підозру  

Вівторок, 13 жовтня 2020, 11:01
Fb Киев Оперативный

Правоохоронці повідомили про підозру 19-річному іноземцю, який брав участь в обстрілі колони автівок із іноземною символікою на вулиці Грушевського у Києві в неділю 11 жовтня.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Минулої неділі близько 17-ї години до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у центрі столиці рухається колона авто із символікою інших держав та чути постріли.

Рухаючись по вулиці Грушевського, невідомі здійснили декілька пострілів. На місці події правоохоронці згодом знайшли 4 стріляні гільзи. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Виїхавши на виклик, правоохоронці зупинили колону автомобілів у сусідньому Солом’янському районі столиці. У машинах перебувало 14 осіб – всі вони громадяни іншої держави.

Правоохоронці провели огляд транспортних засобів та взяли пояснення в учасників інциденту.

У ході з’ясування обставин встановлено, що до стрільби причетний 19-річний громадян іншої держави. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу  України.

Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Правопорушнику загрожує від 3-х до 7-ми років позбавлення волі.

Як видно з відео "Києва оперативного", на машинах у колоні були розміщені прапори Азербайджану, Туреччини, України.

  

11 жовтня в центрі Києва група азербайджанців влаштувала автопробіг та невеличкий мітинг на підтримку азербайджанських військових у конфлікті в Нагірному Карабаху. Учасники акції на Майдані незалежності скандували «Ка-ра-бах».

Теми: КиївполіціяНагірний КарабахАзербайджанакції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЗеленський анонсував всенародне опитування 25 жовтня

COVID приносить все більше втрат: за добу в Україні – 107 смертей

МОЗ знову змінить критерії "червоної зони" і перепрофілює відомчі лікарні через COVID

Новини 12 жовтня: заяви Зеленського, бойова зброя на протестах в Білорусі

Суддя Вовк з Печерського суду наказав зняти підозру з судді Вовка з ОАСК

відеоСиловики Білорусі заявили, що будуть стріляти бойовими в протестувальників

Усі новини...
Київ
Як до карантину: київське метро продовжить роботу через футбол
Фронтовик ООС підпалив себе на Майдані: він у комі
Суддя Вовк з Печерського суду наказав зняти підозру з судді Вовка з ОАСК
Останні новини
11:25
Курс валют на 13 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:24
"В ізоляторі спокійніше": Колесникова відмовилася від зустрічі з Лукашенком в СІЗО КДБ
11:22
Тодуров заявив, що в Україні вже є російська вакцина від COVID-19. МОЗ це заперечує
11:20
Підприємцям можуть підвищити штрафи за порушення карантину до 51 тисячі – Радуцький
11:08
Жорсткий карантин у Чехії: школи і ресторани закривають, зібрання не більше 6 осіб
11:01
відеоОбстріл машин із прапорами Азербайджану в Києві: юнаку оголосили підозру  
10:55
"Нафтогаз" пробурив 6-кілометрову свердловину на Полтавщині
10:41
Як до карантину: київське метро продовжить роботу через футбол
10:29
Україна розгляне можливість санкцій проти Лукашенка після завершення процедури в ЄС
10:21
Зеленський схвалив незалежність бюджетів ОТГ
Усі новини...