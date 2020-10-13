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Обстрел машин с флагами Азербайджана в Киеве: юноше объявили подозрение

Вторник, 13 октября 2020, 11:01

Правоохранители сообщили о подозрении 19-летнему иностранцу, который принимал участие в обстреле колонны автомобилей с иностранной символикой на улице Грушевского в Киеве в воскресенье 11 октября.

Источник: полиция Киева

Детали: В минувшее воскресенье около 17 часов в столичную полицию поступило сообщение о том, что в центре столицы движется колонна авто с символикой других государств и слышны выстрелы.

Двигаясь по улице Грушевского, неизвестные совершили несколько выстрелов. На месте происшествия правоохранители позже нашли 4 стреляные гильзы. В результате происшествия никто не пострадал.

Выехав на вызов, правоохранители остановили колонну автомобилей в соседнем Соломенском районе столицы. В машинах находилось 14 человек – все они граждане другого государства.

Правоохранители провели осмотр транспортных средств и взяли объяснения у участников инцидента.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что к стрельбе причастен 19-летний граждан другого государства. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

Правонарушителю грозит от 3-х до 7-ми лет лишения свободы.

Как видно из видео "Киева оперативного", на машинах в колонне были размещены флаги Азербайджана, Турции, Украины.

11 октября в центре Киева группа азербайджанцев устроила автопробег с флагами Азербайджана и Турции в поддержку азербайджанских военных в конфликте в Нагорном Карабахе. Участники акции скандировали «Ка-ра-бах».

Темы: Киевполиция


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