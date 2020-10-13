Правоохранители сообщили о подозрении 19-летнему иностранцу, который стрелял во время движения колонны авто с иностранной символикой на улице Грушевского в Киеве в воскресенье 11 октября.

Источник: полиция Киева, заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Детали: В минувшее воскресенье около 17 часов в столичную полицию поступило сообщение о том, что в центре столицы движется колонна авто с символикой других государств и слышны выстрелы.

Двигаясь по улице Грушевского, неизвестные совершили несколько выстрелов. На месте происшествия правоохранители позже нашли 4 стреляные гильзы. В результате происшествия никто не пострадал.

Выехав на вызов, правоохранители остановили колонну автомобилей в соседнем Соломенском районе столицы. В машинах находилось 14 человек – все они граждане другого государства.

Правоохранители провели осмотр транспортных средств и взяли объяснения у участников инцидента.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что к стрельбе причастен 19-летний граждан другого государства. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Молодой человек стрелял во время движения колонны авто, находясь в одной из машин, уточнили "Украинской правде" в МВД.

Как сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало, полицейские установили, что "19-летний гражданин иностранного государства, студент столичного вуза, находясь в одном из транспортных средств, которое двигалось в колонне, произвел несколько выстрелов в воздух из пистолета". Это он подтвердил в разговоре с правоохранителями.

По предварительной информации, это стартовый пистолет. Однако изъятые на месте происшествия гильзы отправлены на экспертизу, которая и даст окончательную оценку.

Между тем, злоумышленнику сообщено о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины)

В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

Правонарушителю грозит от 3-х до 7-ми лет лишения свободы.

Как видно из видео "Киева оперативного", на машинах в колонне были размещены флаги Азербайджана, Турции, Украины.

11 октября в центре Киева группа азербайджанцев устроила автопробег и небольшой митинг в поддержку азербайджанских военных в конфликте в Нагорном Карабахе. Участники акции на Майдане независимости скандировали "Ка-ра-бах".