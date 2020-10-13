Підприємцям можуть підвищити штрафи за порушення карантину до 51 тисячі – Радуцький

Голова комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що у Раду під час наступної сесії внесуть законопроєкт, яким збільшать штрафи підприємцям за недотримання карантинних норм.

Джерело: нардеп Радуцький в ефірі Громадського радіо

Пряма мова: "Якщо, наприклад, це торговельний центр, то охорона не має пускати людей без маски. Деякі заклади не дотримуються обмежень, позакривати ми їх не можемо, це неправильно, економіка не витримає ще одного локдауну".

Деталі: Йдеться про штрафи від 31 до 51 тисячі гривень за одне порушення.

Радуцький додав, що на нараді у президента підготували відповідний законопроєкт, який уже пройшов погодження у комітеті.

Він також заявив, що основною метою наради було зменшення кількості хворих і не допустити ситуації, при якій країна повернеться до локдауну.

Що передувало: Через поширення пандемії прем’єр-міністр Денис Шмигаль скликав 9 жовтня нараду з головами державних обласних адміністрацій та за участі секретаря РНБО щодо ситуації з COVID-19. Подібні наради проводитимуть на регулярній основі тричі на тиждень.

Нагадаємо: За добу 12 жовтня в Україні діагноз COVID-19 встановили 5 133 особам, 107 хворих померли, 2 152 людини одужали.

Читайте також: Вихідний 14 жовтня: поліція попередила, що може перевіряти документи і обмежувати доступ