Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Підприємцям можуть підвищити штрафи за порушення карантину до 51 тисячі – Радуцький

Вівторок, 13 жовтня 2020, 11:20

Голова комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що у Раду під час наступної сесії внесуть законопроєкт, яким збільшать штрафи підприємцям за недотримання карантинних норм.

Джерело: нардеп Радуцький в ефірі Громадського радіо

Пряма мова: "Якщо, наприклад, це торговельний центр, то охорона не має пускати людей без маски. Деякі заклади не дотримуються обмежень, позакривати ми їх не можемо, це неправильно, економіка не витримає ще одного локдауну".

Деталі: Йдеться про штрафи від 31 до 51 тисячі гривень за одне порушення.

Радуцький додав, що на нараді у президента підготували відповідний законопроєкт, який уже пройшов погодження у комітеті.

Він також заявив, що основною метою наради було зменшення кількості хворих і не допустити ситуації, при якій країна повернеться до локдауну.

Українська правда
Теми: карантинштрафигрошіCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЗеленський анонсував всенародне опитування 25 жовтня

COVID приносить все більше втрат: за добу в Україні – 107 смертей

МОЗ знову змінить критерії "червоної зони" і перепрофілює відомчі лікарні через COVID

Новини 12 жовтня: заяви Зеленського, бойова зброя на протестах в Білорусі

Суддя Вовк з Печерського суду наказав зняти підозру з судді Вовка з ОАСК

відеоСиловики Білорусі заявили, що будуть стріляти бойовими в протестувальників

Усі новини...
карантин
Жорсткий карантин у Чехії: школи і ресторани закривають, зібрання не більше 6 осіб
Чому місцеві вибори мають бути перенесені на весну 2021 року
Johnson & Johnson призупинила випробування вакцини від COVID-19 через хворобу у добровольця
Останні новини
11:25
Курс валют на 13 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:24
"В ізоляторі спокійніше": Колесникова відмовилася від зустрічі з Лукашенком в СІЗО КДБ
11:22
Тодуров заявив, що в Україні вже є російська вакцина від COVID-19. МОЗ це заперечує
11:20
Підприємцям можуть підвищити штрафи за порушення карантину до 51 тисячі – Радуцький
11:08
Жорсткий карантин у Чехії: школи і ресторани закривають, зібрання не більше 6 осіб
11:01
відеоОбстріл машин із прапорами Азербайджану в Києві: юнаку оголосили підозру  
10:55
"Нафтогаз" пробурив 6-кілометрову свердловину на Полтавщині
10:41
Як до карантину: київське метро продовжить роботу через футбол
10:29
Україна розгляне можливість санкцій проти Лукашенка після завершення процедури в ЄС
10:21
Зеленський схвалив незалежність бюджетів ОТГ
Усі новини...