Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Предпринимателям могут повысить штрафы за нарушение карантина до 51 тысячи – Радуцкий

Вторник, 13 октября 2020, 11:20
Предпринимателям могут повысить штрафы за нарушение карантина до 51 тысячи – Радуцкий

Председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Раду во время следующей сессии внесут законопроект, которым увеличат штрафы предпринимателям за несоблюдение карантинных норм.

Источник: нардеп Радуцкий в эфире Громадського радіо

Прямая речь: "Если, например, это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без маски. Некоторые заведения не придерживаются ограничений, позакрывать мы их не можем, это неправильно, экономика не выдержит еще одного локдауна".

Детали: По его словах, речь идет о штрафах от 31 до 51 тысячи гривен за одно нарушение.

Радуцкий добавил, что на совещании у президента подготовили соответствующий законопроект, который уже прошел согласование в комитете.

Он также заявил, что основной целью совещания было уменьшение количества больных и не допустить ситуации, при которой страна вернется к локдауну.

Что предшествовало: Из-за распространения пандемии премьер-министр Денис Шмыгаль созвал 9 октября совещание с председателями государственных областных администраций и при участии секретаря СНБО относительно ситуации с COVID-19. Подобные совещания планируют проводить на регулярной основе раз в неделю.

Напомним: За сутки 12 октября в Украине диагноз COVID-19 установили 5 133 лицам, 107 больных умерли, 2 152 человека выздоровели.

Читайте также: Выходной 14 октября: полиция предупредила, что может проверять документы и ограничивать доступ

Украинская правда
Темы: карантинштрафыденьгиCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...
Реклама: