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В опитуванні Зеленського можуть запитати про легалізацію канабісу – ЗМІ

Вівторок, 13 жовтня 2020, 13:25
В опитуванні Зеленського можуть запитати про легалізацію канабісу – ЗМІ
Фото ОПУ

Спочатку у "всенародне опитування" президент Володимир Зеленський хотів включити питання про окуповані Крим і Донбас, але зараз українців можуть спитати про те, що цікавлять молодь.

Джерело: ZN.UA з посиланням на джерела в Офісі президента

Пряма мова співрозмовника: "Але це може бути занадто сенситивним. А ідея опитування вже витала в кабінетах. Тоді прийшла інша думка: з огляду на, що партія "Слуга народу" втратила підтримку у старшого покоління, не так як рік тому підтримується середнім, але все ще популярна серед молоді, то саме молодих людей необхідно залучити до голосування.

Тому в опитування вирішили включити питання, які зацікавлять саме молодих українців. Наприклад, мова може йти про легалізацію канабісу".

Деталі: За словами джерела видання, організатори опитування планують надрукувати 5 млн анкет з питаннями, які молоді люди в наметах біля виборчих дільниць будуть пропонувати заповнити тим, хто приходить на вибори.

Відзначається, що анкети для опитування не планують видаватися на виборчих дільницях. Опитування хочуть провести в формі екзит-полу за приватні кошти. Хто саме оплатить ідею Зеленського, джерело не уточнило.

Що було раніше: 13 жовтня Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Що саме питатимуть, наразі невідомо. 

За словами одного з високопосадовців ОПУ, питання озвучать найближчим часом: кожного дня по одному запитанню.

Співрозмовники з ОПУ заявили, що у всенародному опитуванні не буде питань щодо Донбасу та інших провокативних тем.

Передісторія:

  • На 25 жовтня в Україні призначені місцеві вибори. Українці вибиратимуть своїх представників до обласних, районних, міських, селищних та сільських рад.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийопитування
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