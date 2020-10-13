В опросе Зеленского могут спросить о легализации каннабиса – СМИ

Изначально во "всенародный опрос" президент Владимир Зеленский хотел включить вопросы об оккупированных Крыме и Донбассе, но сейчас украинцев могут спросить о том, что интересует молодежь.

Источник: ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента

Прямая речь собеседника: "Но это может быть слишком сенситивно. А идея опроса уже витала в кабинетах. Тогда пришла другая мысль: учитывая, что партия "Слуга народа" потеряла поддержку у старшего поколения, не так как год назад поддерживается средним, но все ещё популярна среди молодежи, то именно молодых людей необходимо привлечь к голосованию.

Поэтому в опрос решили включить вопросы, которые заинтересуют именно молодых украинцев. Например, речь может идти о легализации каннабиса".

Детали: По словам источника издания, организаторы опроса планируют напечатать 5 млн анкет с вопросами, которые молодые люди в палатках возле избирательных участков будут предлагать заполнить тем, кто приходит на выборы.

Отмечается, что анкеты для опроса не планируют выдаваться на избирательных участках. Опрос хотят провести в форме экзит-полла за частные средства. Кто именно оплатит идею Зеленского, источник не уточнил.

Что было раньше: 13 октября Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

По словам одного из высокопоставленных чиновников ОПУ, вопросы озвучат в ближайшее время: каждый день по одному вопросу.

Собеседники в ОПУ заявили, что во всенародном опросе не будет вопросов относительно Донбасса и других провокационных тем.

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