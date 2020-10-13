"Всенародне опитування" Зеленського: з'явилася реакція фракцій
У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента Володимира Зеленського провести у день виборів 25 жовтня всенародне опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань, які "турбують звичайних людей".
Джерело: представники "Європейської солідарності", "Голосу", "Батьківщини" і ОПЗЖ у Facebook, "Слуги народу" - в коментарі Українській правді, Інтерфакс-Україна
Деталі:
"Євросолідарність"
У цій політсилі вважають, що Зеленський таким чином перемикає увагу суспільства на себе, оскільки рейтинг його партії "Слуга народу" "стрімко котиться вниз". Крім того, він хоче "побрататися з ОПЗЖ".
У партії впевнені, що питання будуть приблизно такі:
- амністія/примирення/тема місцевих виборів на Донбасі;
- двопалатний парламент/скорочення кількості нардепів;
- мова, статус, застосування.
"Голос"
Ця партія розглядає ініціативу Зеленського як потенційну загрозу національним інтересам України, адже боїться що він використає "незаконне опитування" в російських інтересах. "Це спосіб легітимізувати небезпечні рішення, які має в планах Офіс президента. Зокрема, про особливий статус Донбасу, або про "зійтися посередині" з агресором", - кажуть в партії.
Крім того, у "Голосі" вважають, що подібні опитування порушують виборче законодавство і протирічать міжнародним стандартам демократичних виборів. "Вони вже хотіли це зробити без окремого закону про референдум, коли хотіли наділити ЦВК повноваженням проводити опитування. А але ми не дали це зробити у вересні. Тепер вони ламають державу через коліно, оголошуючи референдум взагалі без будь-яких законних підстав. Це величезна загроза для безпеки України в часі війни", — заявив народний депутат "Голосу" Роман Лозинський.
"Батьківщина"
"Президент займається відвертою маячнею та оголошує якесь "потєшне" опитування людей на дільницях у день виборів. "Опитування", яке не передбачено жодним законом, не буде мати ніяких правових наслідків і довіри від людей", - так прокоментувала цю ініціативу Юлія Тимошенко.
Також вона назвала опитування "дешевою піарщиною" і "приниженням статусу президента".
Тимошенко зауважила, що якщо президенту хочеться "почути кожного", то "Батьківщина" пропонує ухвалити закон про референдум, а потім на референдумі поставити 5 запитань про продаж землі, легалізацію грального бізнесу, саджання корупціонерів, "розпродаж країни" та "невиконані обіцянки" Зеленського.
Соратник Юлії Тимошенко в Раді Валентин Наливайченко вважає, що за проведенням такого опитування на місцевих виборах стоїть адміністративний ресурс. "Виборчий кодекс України - найвищий для виборів закон - встановлює, що вибори - окремо, а опитування - окремо", - підкреслив він.
Крім того, за його словами, проведення опитування викликає низку питань, серед яких:
- Як проводити опитування в умовах пандемії?
- Де взяти гроші?
Також Наливайченко припустив, що використання подібної технології більшість учасників виборчого процесу будуть оскаржувати в судах.
"Опозиційних платформа - За життя"
Єдина реакція ОПЗЖ - це пост у Facebook Вадима Рабиновича. У ньому він просто копіює коментар колишнього депутата Верховної Ради Олександра Пресмана, ніби погоджуючись з ним.
На думку Рабиновича-Пресмана, таке опитування владі потрібне, "щоб внести ще більший хаос у процес виборів, де і так буде чотири складних бюлетеня і будуть обмеження, пов'язані з пандемією".
Друга мета, вважають в ОПЗЖ, "підтасувати результати опитування, і отримати потрібні владі відповіді на складні питання".
"Це буде - псевдореферендум, щоб заплутати людей остаточно! Триває обман, розпочатий перед виборами 2019 року", - пише Пресман.
"Слуга народу"
Заступниця голови пропрезидентської фракції Євгенія Кравчук так пояснила ініціативу Зеленського:
"Партія точно не буде суб’єктом цього процесу, бо партія бере участь у виборах. Звичайно, там не може бути якоїсь агітації за конкретну партію, в тому числі, за "Слугу народу".
Відповідно, це буде окрема організаційна структура для цього опитування, це не будуть державні кошти, це не ЦВК і не офіційні представники. І очевидно, це не буде на території дільниці, там де кабінка голосування, а поруч.
В принципі, щороку під час виборів проводяться екзит-поли, фактично, ні в кого ж не виникають питання, коли біля виборчої дільниці хтось опитує для екзит-полу. Просто в цьому випадку буде більше дільниць.
Ми зацікавлені в тому, щоб це було максимально відкрито, можливо, зі стрімами, щоб не було питань в упередженості.
Мають бути надруковані бюлетені з 5 питаннями, питання будуть передбачати дві відповіді: так або ні.
В чому різниця між соціологічним опитуванням? В тому, що людина буде розуміти, що цей голос чогось вартує, і цей голос буде врахований при прийнятті тих чи інших рішень".
Вона додала, що всі деталі опитування пізніше дадуть представники президента.
Передісторія: Раніше президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Що саме питатимуть, наразі невідомо.
В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.