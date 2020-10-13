"Всенародне опитування" Зеленського: з'явилася реакція фракцій

У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента Володимира Зеленського провести у день виборів 25 жовтня всенародне опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань, які "турбують звичайних людей".

Джерело: представники "Європейської солідарності" та "Голосу" у Facebook, "Слуги народу" - в коментарі Українській правді і "Батьківщини" – у повідомленні Інтерфакс-Україна

Деталі:

"Євросолідарність"

У цій політсилі вважають, що Зеленський таким чином перемикає увагу суспільства на себе, оскільки рейтинг його партії "Слуга народу" "стрімко котиться вниз". Крім того, він хоче "побрататися з ОПЗЖ".

У партії впевнені, що питання будуть приблизно такі:

- амністія/примирення/тема місцевих виборів на Донбасі;

- двопалатний парламент/скорочення кількості нардепів;

- мова, статус, застосування.

"Голос"

Ця партія розглядає ініціативу Зеленського як потенційну загрозу національним інтересам України, адже боїться що він використає "незаконне опитування" в російських інтересах. "Це спосіб легітимізувати небезпечні рішення, які має в планах Офіс президента. Зокрема, про особливий статус Донбасу, або про "зійтися посередині" з агресором", - кажуть в партії.

Крім того, у "Голосі" вважають, що подібні опитування порушують виборче законодавство і протирічать міжнародним стандартам демократичних виборів. "Вони вже хотіли це зробити без окремого закону про референдум, коли хотіли наділити ЦВК повноваженням проводити опитування. А але ми не дали це зробити у вересні. Тепер вони ламають державу через коліно, оголошуючи референдум взагалі без будь-яких законних підстав. Це величезна загроза для безпеки України в часі війни", — заявив народний депутат "Голосу" Роман Лозинський.

"Батьківщина"

Соратник Юлії Тимошенко в Раді Валентин Наливайченко вважає, що за проведенням такого опитування на місцевих виборах стоїть адміністративний ресурс. "Виборчий кодекс України - найвищий для виборів закон - встановлює, що вибори - окремо, а опитування - окремо", - підкреслив він.

Крім того, за його словами, проведення опитування викликає низку питань, серед яких:

- Як проводити опитування в умовах пандемії?

- Де взяти гроші?

Також Наливайченко припустив, що використання подібної технології більшість учасників виборчого процесу будуть оскаржувати в судах.

"Слуга народу"

Заступниця голови пропрезидентської фракції Євгенія Кравчук так пояснила ініціативу Зеленського:

"Партія точно не буде суб’єктом цього процесу, бо партія бере участь у виборах. Звичайно, там не може бути якоїсь агітації за конкретну партію, в тому числі, за "Слугу народу".

Відповідно, це буде окрема організаційна структура для цього опитування, це не будуть державні кошти, це не ЦВК і не офіційні представники. І очевидно, це не буде на території дільниці, там де кабінка голосування, а поруч.

В принципі, щороку під час виборів проводяться екзит-поли, фактично, ні в кого ж не виникають питання, коли біля виборчої дільниці хтось опитує для екзит-полу. Просто в цьому випадку буде більше дільниць.

Ми зацікавлені в тому, щоб це було максимально відкрито, можливо, зі стрімами, щоб не було питань в упередженості.

Мають бути надруковані бюлетені з 5 питаннями, питання будуть передбачати дві відповіді: так або ні.

В чому різниця між соціологічним опитуванням? В тому, що людина буде розуміти, що цей голос чогось вартує, і цей голос буде врахований при прийнятті тих чи інших рішень".

Вона додала, що всі деталі опитування пізніше дадуть представники президента.

Передісторія: Раніше президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Що саме питатимуть, наразі невідомо.

В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.