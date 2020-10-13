"Всенародный опрос" Зеленского: появилась реакция фракций
В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента Владимира Зеленского провести в день выборов 25 октября всенародный опрос, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов, которые "беспокоят обычных людей".
Источник: представители "Европейской солидарности" и "Голоса" в Facebook, "Слуги народа" - в комментарии Украинской правде и "Батькивщины" - в сообщении Интерфакс-Украина
Детали:
"Евросолидарность"
В этой политсиле считают, что Зеленский таким образом переключает внимание общества на себя, поскольку рейтинг его партии "Слуга народа" "стремительно катится вниз". Кроме того, он хочет "побрататься с ОПЗЖ".
В партии уверены, что вопросы будут примерно такие:
- амнистия / примирение / тема местных выборов на Донбассе;
- двухпалатный парламент / сокращение количества нардепов;
- язык, статус, применение.
"Голос"
Эта партия рассматривает инициативу Зеленского как потенциальную угрозу национальным интересам Украины, поскольку боится, что он будет использовать "незаконный опрос" в российских интересах. "Это способ легитимизировать опасные решения, которые имаются в планах Офиса президента. В частности, об особом статусе Донбасса, или о "сойтись посередине" с агрессором", - говорят в партии.
Кроме того, в "Голосе" считают, что подобные опросы нарушают избирательное законодательство и противоречат международным стандартам демократических выборов. "Они уже хотели это сделать без отдельного закона о референдуме, когда хотели наделить ЦИК полномочием проводить опрос. Но мы не дали этого сделать в сентябре. Теперь они ломают государство через колено, объявляя референдум вообще без каких-либо законных оснований. Это огромная угроза для безопасности Украины во время войны", - заявил народный депутат "Голоса" Роман Лозинский.
"Батькивщина"
Соратник Юлии Тимошенко в Раде Валентин Наливайченко считает, что за проведением такого опроса на местных выборах стоит административный ресурс. "Избирательный кодекс Украины - наивысший для выборов закон - устанавливает, что выборы - отдельно, а опросы – отдельно", - подчеркнул он.
Кроме того, по его словам, проведение опроса вызывает ряд вопросов, среди которых:
- Как проводить опрос в условиях пандемии?
- Где взять деньги?
Наливайченко допустил, что использование подобной технологии большинство участников избирательного процесса будут оспаривать в судах.
"Слуга народа"
Заместитель председателя пропрезидентской фракции Евгения Кравчук так объяснила инициативу Зеленского:
"Партия точно не будет субъектом этого процесса, потому что партия участвует в выборах. Конечно, там не может быть какой-то агитации за конкретную партию, в том числе, за "Слугу народа".
Соответственно, это будет отдельная организационная структура для этого опроса, это не будут государственные средства, это не ЦИК и не официальные представители. И очевидно, это не будет на территории участка, там, где кабинка голосования, а рядом.
В принципе, каждый год во время выборов проводятся экзит-полы, фактически, ни у кого же не возникает вопрос, когда у избирательного участка кто-то опрашивает для экзит-пола. Просто в этом случае будет больше участков.
Мы заинтересованы в том, чтобы это было максимально открыто, возможно, со стримом, чтобы не было вопросов в предвзятости.
Должны быть напечатаны бюллетени с 5 вопросами, вопросы будут предусматривать два ответа: да или нет.
В чем отличие от социологического опроса? В том, что человек будет понимать, что этот голос чего-то стоит, и этот голос будет учтен при принятии тех или иных решений".
Она добавила, что все детали опроса позднее предоставят представители президента.
Предыстория: Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.
В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.