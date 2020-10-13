"Всенародный опрос" Зеленского: появилась реакция фракций

В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента Владимира Зеленского провести в день выборов 25 октября всенародный опрос, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов, которые "беспокоят обычных людей".

Источник: представители "Европейской солидарности" и "Голоса" в Facebook, "Слуги народа" - в комментарии Украинской правде и "Батькивщины" - в сообщении Интерфакс-Украина

Детали:

"Евросолидарность"

В этой политсиле считают, что Зеленский таким образом переключает внимание общества на себя, поскольку рейтинг его партии "Слуга народа" "стремительно катится вниз". Кроме того, он хочет "побрататься с ОПЗЖ".

В партии уверены, что вопросы будут примерно такие:

- амнистия / примирение / тема местных выборов на Донбассе;

- двухпалатный парламент / сокращение количества нардепов;

- язык, статус, применение.

"Голос"

Эта партия рассматривает инициативу Зеленского как потенциальную угрозу национальным интересам Украины, поскольку боится, что он будет использовать "незаконный опрос" в российских интересах. "Это способ легитимизировать опасные решения, которые имаются в планах Офиса президента. В частности, об особом статусе Донбасса, или о "сойтись посередине" с агрессором", - говорят в партии.

Кроме того, в "Голосе" считают, что подобные опросы нарушают избирательное законодательство и противоречат международным стандартам демократических выборов. "Они уже хотели это сделать без отдельного закона о референдуме, когда хотели наделить ЦИК полномочием проводить опрос. Но мы не дали этого сделать в сентябре. Теперь они ломают государство через колено, объявляя референдум вообще без каких-либо законных оснований. Это огромная угроза для безопасности Украины во время войны", - заявил народный депутат "Голоса" Роман Лозинский.

"Батькивщина"

Соратник Юлии Тимошенко в Раде Валентин Наливайченко считает, что за проведением такого опроса на местных выборах стоит административный ресурс. "Избирательный кодекс Украины - наивысший для выборов закон - устанавливает, что выборы - отдельно, а опросы – отдельно", - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, проведение опроса вызывает ряд вопросов, среди которых:

- Как проводить опрос в условиях пандемии?

- Где взять деньги?

Наливайченко допустил, что использование подобной технологии большинство участников избирательного процесса будут оспаривать в судах.

"Слуга народа"

Заместитель председателя пропрезидентской фракции Евгения Кравчук так объяснила инициативу Зеленского:

"Партия точно не будет субъектом этого процесса, потому что партия участвует в выборах. Конечно, там не может быть какой-то агитации за конкретную партию, в том числе, за "Слугу народа".

Соответственно, это будет отдельная организационная структура для этого опроса, это не будут государственные средства, это не ЦИК и не официальные представители. И очевидно, это не будет на территории участка, там, где кабинка голосования, а рядом.

В принципе, каждый год во время выборов проводятся экзит-полы, фактически, ни у кого же не возникает вопрос, когда у избирательного участка кто-то опрашивает для экзит-пола. Просто в этом случае будет больше участков.

Мы заинтересованы в том, чтобы это было максимально открыто, возможно, со стримом, чтобы не было вопросов в предвзятости.

Должны быть напечатаны бюллетени с 5 вопросами, вопросы будут предусматривать два ответа: да или нет.

В чем отличие от социологического опроса? В том, что человек будет понимать, что этот голос чего-то стоит, и этот голос будет учтен при принятии тех или иных решений".

Она добавила, что все детали опроса позднее предоставят представители президента.

Предыстория: Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.