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Тітушко постане перед судом

Вівторок, 13 жовтня 2020, 15:54

Поліція завершила розслідування щодо Вадима Тітушка, якому інкримінують розбій і незаконне заволодіння транспортним засобом, справу передано до суду.

Джерело: заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді", поінформований співрозмовник УП у правоохоронних органах

Пряма мова Тракала: "Досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях, відкритих за ч. 3 ст. 187  та за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – завершено. Після фіналізації процесуальних дій, необхідних для завершення досудового розслідування, ці два провадження були об’єднані в одне і ще минулого місяця надіслані до суду. Тобто поліція свою роботу завершила, тепер слово за Фемідою".

Деталі: За даними УП, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для Тітушка сплив 3 вересня. Справу передано для розгляду по суті до Броварського міського суду Київської області. Водночас станом на 13 жовтня судове засідання ще не призначено.

Передісторія: 

  • У серпні 2018 року стало відомо, що Вадима Тітушка, який побив журналістів у 2013 році, оголосили в розшук за підозрою у скоєнні розбійних нападів.  
  • Тоді у поліції уточнили, що Тітушко підозрюється у скоєнні розбійного нападу на приватний будинок у с. Рожни на Київщині та інших злочинах.
  • Водночас у червні 2020 року Тітушко із адвокатом з'явився в суд.

Українська правда
Теми: Тітушкополіція


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