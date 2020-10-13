Тітушко постане перед судом

Поліція завершила розслідування щодо Вадима Тітушка, якому інкримінують розбій і незаконне заволодіння транспортним засобом, справу передано до суду.

Джерело: заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді", поінформований співрозмовник УП у правоохоронних органах

Пряма мова Тракала: "Досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях, відкритих за ч. 3 ст. 187 та за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – завершено. Після фіналізації процесуальних дій, необхідних для завершення досудового розслідування, ці два провадження були об’єднані в одне і ще минулого місяця надіслані до суду. Тобто поліція свою роботу завершила, тепер слово за Фемідою".

Деталі: За даними УП, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для Тітушка сплив 3 вересня. Справу передано для розгляду по суті до Броварського міського суду Київської області. Водночас станом на 13 жовтня судове засідання ще не призначено.

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