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Тітушко знайшовся і чекає на суд під домашнім арештом

П'ятниця, 14 серпня 2020, 16:13
Фото dsnews.ua

Вадима Тітушка, якому інкримінують розбій і незаконне заволодіння транспортним засобом, відправили під домашній арешт.

Джерело: тимчасово виконуючий обов'язки речника МВС Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді"  

Пряма мова: "Кримінальне провадження, де фігурує Вадим Тітушко, розслідується за ч. 3 ст. 187 (Розбій) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. За цими статтями ККУ йому оголошено підозру".

Деталі: За словами Тракала, 15 червня Тітушко з адвокатом прийшов до суду, який обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Згодом суд продовжив Тітушку запобіжний захід до 3 вересня.

Наразі проводяться фінальні процесуальні дії для завершення досудового розслідування та передачі матеріалів кримінального провадження в суд.

Два дні тому у Facebook-спільноті "Білоцерківська федерація змішаних єдиноборств" Тітушка вітали з призначенням на посаду "віцепрезидента Української федерації MMA у Київській області", але згодом видалили повідомлення. 

 
Фото depo.ua 

Згодом в "Українській Федерації Змішаних Бойових Мистецтв" повідомили, Тітушко не має жодного стосунку до федерації UFMMA.

Там також пояснили, що "короткострокове призначення було зроблене на місцевому рівні та скасоване одразу ж, як це стало відомо керівництву федерації".

Передісторія: 

Українська правда
Теми: ТітушкоМВСсуд


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