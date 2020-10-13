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Титушко предстанет перед судом

Вторник, 13 октября 2020, 15:54
Титушко предстанет перед судом

Полиция завершила расследование относительно Вадима Титушко, которому инкриминируют разбой и незаконное завладение транспортным средством, дело передано в суд.

Источник: заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде", информированный собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь Тракало: "Досудебное расследование по двум уголовным производствам, открытых по ч. 3 ст. 187 и по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины - завершено. После финализации процессуальных действий, необходимых для завершения досудебного расследования, эти два производства были объединены в одно и еще в прошлом месяце направлены в суд. То есть полиция свою работу завершила, теперь слово за Фемидой".

Детали: По данным УП, меру пресечения в виде домашнего ареста для Титушко истек 3 сентября. Дело передано для рассмотрения по существу в Броварского городского суда Киевской области. В то же время по состоянию на 13 октября судебное заседание еще не назначено.

Предыстория: 

  • В августе 2018 года стало известно, что Вадим Титушко, который избил журналистов в 2013 году, был объявлен в розыск по подозрению в совершении разбойных нападений.
  • Позже в полиции уточнили, что Титушко подозревается в совершении разбойного нападения на частный дом в селе Рожны в Киевской области и других преступлениях.
  • В то же время в июне 2020 года Титушко с адвокатом явился в суд.

Украинская правда

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Темы: Титушкополиция
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