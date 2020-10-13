Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Бабарико розповів про зустріч з Лукашенком у СІЗО

Вівторок, 13 жовтня 2020, 18:00

Заарештований білоруський опозиціонер Віктор Бабарико не вважає зустріч в СІЗО зі самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком "діалогом".

Джерело: TUT.BY

Дослівно: "Зустріч, що відбулася в суботу, на думку Віктора Бабарика, не можна назвати діалогом. Перш за все тому, що діалог має на увазі рівність учасників з точки зору їх знаходження на волі, в даному ж випадку цього не було - сам Бабарико та інші учасники зустрічі знаходяться в СІЗО.

Крім того, діалог повинен супроводжуватися рівним доступом його учасників до інформаційного поля, що також неможливо при знаходженні людини під вартою. І третє - за столом має бути набагато більш широке коло представників громадянського суспільства. Тому ніяких домовленостей в ході зустрічі не досягнуто".

Деталі: Про свої враження від зустрічі з Лукашенком Бабарико розповів адвокатам Олександру Пильченку, Наталі Мацкевич і Дмитру Лаєвскому.

Він вважає, що діалог можливий, але за певних умов, перша з яких - звільнення учасників зустрічі з ув'язнення. Також Бабарико закликає звільнити інших політичних в'язнів.

За словами захисників, позиція екс-банкіра з політичних питань не змінилася.

Бабарико також заявив, що учасники зустрічі не передавали нікому повноважень вести діалог або говорити від їхнього імені.

Що передувало: У суботу, 10 жовтня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся у слідчому ізоляторі КДБ із затриманими представниками Координаційної ради та об'єднаного штабу опозиції.

Після зустрічі двох учасників випустили на свободу - члена ініціативної групи Віктора Бабарика, бізнесмена Юрія Воскресенсько та директора IТ-компанії PandaDoc Дмитра Рабцевича.

Теми: БілорусьЛукашенкомітингиСІЗОопозиція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні змінили умови карантину: школи – на канікули, ресторани – до 22:00

(оновлено)Карантин в Україні продовжили до кінця 2020 року

оновлено"Всенародне опитування" Зеленського: з'явилася реакція фракцій

Тихановська оголосила Лукашенку ультиматум

Офіс президента пролив світло на "всеукраїнське опитування": не референдум

ЗМІ: Зеленський у Лондоні отримав сигнал від голови розвідки щодо свого оточення

Усі новини...
Білорусь
Останній член президії Коордради Білорусі на свободі залишив країну
Тихановська оголосила Лукашенку ультиматум
"В ізоляторі спокійніше": Колесникова відмовилася від зустрічі з Лукашенком в СІЗО КДБ
Останні новини
19:02
Мінфін продав гривневих ОВДП на 6 мільярдів
18:43
Бойовики шість разів порушили "тишу" та запустили два безпілотники
18:25
відеоПорошенко одужав від Covid і дав пораду, як правильно носити маску
18:00
Бабарико розповів про зустріч з Лукашенком у СІЗО
17:48
У БРСМ-Нафта кажуть, що не фінансують Шарія
17:47
Кабмін проголосував за допвиплати МВС із ковідного фонду
17:44
Зірка футболу Роналду заразився коронавірусом
17:41
Гривня на закритті міжбанку ослабла
17:36
До кінця року лабораторії повинні робити 75 тис. тестів на добу – Шмигаль
17:33
В Україні змінили умови карантину: школи – на канікули, ресторани – до 22:00
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!