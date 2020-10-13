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Бабарико рассказал о встрече с Лукашенко в СИЗО

Вторник, 13 октября 2020, 18:00
Бабарико рассказал о встрече с Лукашенко в СИЗО

Арестованный белорусский оппозиционер Виктор Бабарико не считает встречу со самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко в СИЗО "диалогом".

Источник: TUT.BY

Дословно: "Встречу, состоявшуюся в субботу, по мнению Виктора Бабарико, нельзя назвать диалогом. Прежде всего потому, что диалог подразумевает равенство участников с точки зрения их нахождения на свободе, в данном же случае этого не было — сам Бабарико и другие участники встречи находятся в СИЗО.

Кроме того, диалог должен сопровождаться равным доступом его участников к информационному полю, что также невозможно при нахождении человека под стражей. И третье — за столом должен быть гораздо более широкий круг представителей гражданского общества. Поэтому никаких договоренностей в ходе встречи не достигнуто".

Детали: О своих впечатлениях от встречи с Лукашенко Бабарико рассказал адвокатам Александру Пыльченко, Наталье Мацкевич и Дмитрию Лаевскому.

Он считает, что диалог возможен, но при определенных условиях, первое из которых — освобождение участников встречи из заключения. Также Бабарико призывает освободить других политических заключенных.

По словам защитников, позиция экс-банкира по политическим вопросам не изменилась.

Бабарико также заявил, что участники встречи не передавали никому полномочий вести диалог или говорить от их имени.

Что предшествовало: В субботу, 10 октября, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции.

После встречи двух участников выпустили на свободу - члена инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмена Юрия Воскресенского и директора IТ-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЛукашенкомитингиСИЗОоппозиция
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