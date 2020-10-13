Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Бабарико рассказал о встрече с Лукашенко в СИЗО

Вторник, 13 октября 2020, 18:00

Арестованный белорусский оппозиционер Виктор Бабарико не считает встречу со самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко в СИЗО "диалогом".

Источник: TUT.BY

Дословно: "Встречу, состоявшуюся в субботу, по мнению Виктора Бабарико, нельзя назвать диалогом. Прежде всего потому, что диалог подразумевает равенство участников с точки зрения их нахождения на свободе, в данном же случае этого не было — сам Бабарико и другие участники встречи находятся в СИЗО.

Кроме того, диалог должен сопровождаться равным доступом его участников к информационному полю, что также невозможно при нахождении человека под стражей. И третье — за столом должен быть гораздо более широкий круг представителей гражданского общества. Поэтому никаких договоренностей в ходе встречи не достигнуто".

Детали: О своих впечатлениях от встречи с Лукашенко Бабарико рассказал адвокатам Александру Пыльченко, Наталье Мацкевич и Дмитрию Лаевскому.

Он считает, что диалог возможен, но при определенных условиях, первое из которых — освобождение участников встречи из заключения. Также Бабарико призывает освободить других политических заключенных.

По словам защитников, позиция экс-банкира по политическим вопросам не изменилась.

Бабарико также заявил, что участники встречи не передавали никому полномочий вести диалог или говорить от их имени.

Что предшествовало: В субботу, 10 октября, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции.

После встречи двух участников выпустили на свободу - члена инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмена Юрия Воскресенского и директора IТ-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича.

Темы: БеларусьЛукашенкомитингиСИЗОоппозиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине изменили условия карантина: школы – на каникулы, рестораны – до 22:00

(обновлено)Карантин в Украине продлили до конца 2020 года

обновлено"Всенародный опрос" Зеленского: появилась реакция фракций

Тихановская объявила Лукашенко ультиматум

Офис президента пролил свет на "всеукраинский опрос": не референдум

СМИ: Зеленский в Лондоне получил сигнал от главы разведки на счет своего окружения

Все новости...
Беларусь
Последний член президиума Коордсовета Беларуси на свободе покинул страну
Тихановская объявила Лукашенко ультиматум
"В изоляторе спокойнее": Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ
Последние новости
18:43
Боевики шесть раз нарушили "тишину" и запустили два беспилотника
18:25
видеоПорошенко оправился от Covid и дал совет, как правильно носить маску
18:00
Бабарико рассказал о встрече с Лукашенко в СИЗО
17:48
В БРСМ-Нафта говорят, что не финансируют Шария
17:47
Кабмин проголосовал за допвыплаты МВД из ковидного фонда
17:44
Звезда футбола Роналду заразился коронавирусом
17:41
Гривня на закрытии межбанка ослабла
17:36
К концу года лаборатории должны делать 75 тыс. тестов в сутки - Шмыгаль
17:33
В Украине изменили условия карантина: школы – на каникулы, рестораны – до 22:00
17:28
Испания ужесточает правила о дискриминации в оплате труда по половому признаку
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!